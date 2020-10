Botafogo-PB anuncia a saída de Léo Moura, que se despede após quase 9 meses, 12 jogos e sem gols

O Botafogo-PB anunciou, no início da tarde deste sábado, que o lateral-direito Léo Moura não faz mais parte dos planos do clube. A informação foi oficializada através de postagem nas redes sociais do clube, mas sem detalhes. Com isso, o experiente jogador encerra a sua passagem pelo Belo após quase nove meses.

A notícia pegou a todos de surpresa, já que ao longo dos últimos dias nenhum rumor de um possível desligamento do então camisa 88 do Botafogo-PB havia sido levantado. O técnico Rogério Zimmermann, inclusive, falou ainda nesta semana sobre a importância do jogador para o elenco e as possibilidade de utilizá-lo tanto na lateral direita quanto no meio de campo.

Recebido com festa pela torcida botafoguense, com expectativa de ser a principal estrela do time e uma espécie de garoto propaganda à parte dos gramados, Léo Moura só esteve em campo em 12 jogos dos 29 disputados pelo Belo desde que ele assinou contrato com o clube. E não conquistou nenhum título.

Com a sua presença incerta dentro de campo por conta de uma lombalgia, Léo Moura era reserva em sua posição e vinha atuando, sob o comando de Zimmermann, como meio-campista. Sem balançar as redes e com apenas uma assistência, Léo Moura deixa o Botafogo-PB muito longe de ter sido o grande jogador que o futebol brasileiro conheceu no Flamengo, no Grêmio e até na seleção brasileira.

