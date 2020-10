Bruno Baptista e Daniel Serra vencem em Cascavel, e César Ramos lidera tabela na Stock Car

A rodada dupla válida pela sexta etapa da Stock Car 2020 teve vitórias de Bruno Baptista e Daniel Serra nas duas provas disputadas neste domingo. Baptista conquistou sua primeira vitória numa corrida 1 e a segunda na categoria, enquanto o tricampeão Serra venceu pela 19ª vez na Stock Car e também obteve seu primeiro triunfo no ano.

Com os resultados deste domingo, o campeonato ficou embolado entre os primeiros colocados. Líder antes da rodada dupla pela sexta etapa, Rubens Barrichello caiu para quinto, enquanto César Ramos, que terminou as provas deste domingo em quarto e oitavo lugares, assumiu a liderança, com 146 pontos. Segundo colocado na corrida 2, Ricardo Zonta é o vice-líder na tabela, com 132, à frente de Thiago Camilo, vencedor da etapa de sábado, e Ricardo Maurício, ambos com 130 pontos. Atual tricampeão, Serra foi o maior pontuador da rodada dupla, com 35 pontos, e subiu para sexto na tabela.

Maiores pontuadores da 6ª etapa

1º - Daniel Serra – 35 pontos

2º - Gabriel Casagrande - 33

3º - Cesar Ramos - 32

4º - Bruno Baptista - 30

5º - Denis Navarro - 27

6º - Átila Abreu - 26

7º - Diego Nunes - 26

8º - Julio Campos - 26

9º - Thiago Camilo - 22

10º - Ricardo Zonta – 20





Classificação do campeonato

1º - Cesar Ramos - 146 pontos

2º - Ricardo Zonta - 132

3º - Thiago Camilo - 130

4º - Ricardo Maurício - 130

5º - Rubens Barrichello - 125

6º - Daniel Serra - 119

7º - Átila Abreu - 116

8º - Rafael Suzuki - 104

9º - Allam Khodair - 103

10º - Nelsinho Piquet - 99

11º - Gabriel Casagrande - 93

12º - Bruno Baptista - 91

13º - Denis Navarro - 80

14º - Julio Campos - 70

15º - Cacá Bueno - 69

Domínio de Baptista

Pole position, Bruno Baptista largou bem e se posicionou bem antes da primeira curva para não ser atacado por Júlio Campos e imprimiu um forte ritmo no começo da prova. Depois de uma primeira volta limpa, as primeiras posições foram mantidas, com César Ramos em terceiro, à frente de Diego Nunes e Thiago Camilo.

O único incidente na primeira prova foi uma batida de traseira de Tuca Antoniazi, que danificou a parte traseira de seu carro, mas conseguiu voltar à pista e não obrigou a direção de prova a acionar o carro de segurança.

Depois da janela obrigatória de pit stops, Baptista manteve a primeira colocação, mas Diego levou a melhor na estratégia sobre Campos e Ramos para subir de quarto para segundo. Nunes tentou partir para cima do líder Baptista.

Enquanto isso, Ricardo Zonta, que andava no fim do pelotão, recolheu aos boxes pensando na segunda prova, assim como Ricardo Maurício. Já Nelsinho Piquet teve problema no semieixo do carro, e Cacá Bueno parou na entrada dos boxes.

Nas voltas finais, Nunes e Baptista trocaram disparos do botão de ultrapassagem, mas não houve uma disputa acirrada pela liderança, e Bruno cruzou a linha de chegada para vencer pela segunda vez na Stock, a primeira numa corrida 1.

Serra vence primeira

Com a regra do grid invertido entre os dez primeiros da corrida 1, Daniel Serra largou em primeiro na segunda prova, seguido por Guilherme Salas, Denis Navarro e Átila Abreu. Cacá Bueno largou dos boxes, e Diego recolheu antes mesmo da largada. Vencedor da corrida 1, Baptista abandonou logo no começo.

Depois de uma largada sem incidentes, Navarro passou Salas na abertura da terceira volta, e Gabriel Casagrande tentou atacar sem sucesso. Este acabou ultrapassado por Átila, mas logo depois o carro de segurança entrou após um incidente entre Galid Osman e Tuca Antoniazi - Cacá Bueno pegou a sobra.

Faltando 21 minutos, o safety car saiu da pista, e logo depois foi aberta a janela de pit stops. Com uma estratégia perfeita, a equipe RC colocou seus dois pilotos na briga direta pelo primeiro lugar, com Daniel Serra à frente de Ricardo Maurício.

Quando colocava pressão em Daniel, Ricardinho rodou na última curva da pista e perdeu posições. Denis Navarro assumiu o segundo lugar, à frente de Rubens Barrichello, mas este teve de fazer uma passagem pelos boxes como punição por excesso de velocidade no momento do pit stop.

Quem cresceu na prova foi Ricardo Zonta, que voltou da parada nos boxes em quarto, herdou uma posição com a punição a Barrichello e passou Navarro para ficar em segundo. A seis minutos da bandeirada, Denis também foi ultrapassado por Casagrande.

Nos últimos minutos, Zonta partiu para o ataque em Serra, mas o tricampeão controlou o adversário e confirmou sua primeira vitória na temporada, com apenas 1s958 de vantagem. Casagrande fechou o pódio em terceiro, à frente de Gaetano di Mauro e Nelsinho Piquet.

