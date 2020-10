Bruno Lazaroni não é mais técnico do Botafogo, mas segue como auxiliar

(Foto: André Durão)





Bruno Lazaroni não é mais técnico do Botafogo. A decisão da diretoria alvinegra foi tomada em reunião na manhã desta quarta-feira, após a derrota por 1 a 0 para o Cuiabá pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O clube anunciou oficialmente que ele não será mais o treinador da equipe e ofereceu a oportunidade de continuar como auxiliar, cargo que ocupava antes de assumir e que foi aceito por Lazaroni.

Para a vaga de técnico, a diretoria está em busca de um nome experiente. A ideia é que ele consiga ajudar tanto dentro quanto fora de campo, dado o momento conturbado que vive o Alvinegro.

O Botafogo informou também que o auxiliar técnico Fabio Lefundes - contratado no início deste mês - e o preparador físico Felippe Capella estão de saída do clube.

Para o jogo contra o Ceará, neste sábado, às 17h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, quem comandará a equipe será o preparador de goleiros Flavio Tenius, que já exerceu o cargo antes.

Lazaroni assumiu o time no dia 1º de outubro, um dia após a derrota do Botafogo para o Bahia, em jogo adiado da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então foram seis jogos, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. O revés em casa para o Cuiabá foi a gota d'água para os dirigentes alvinegros.

Globo Esporte