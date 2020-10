Bruno Soares supera colombianos e vai à final de duplas em Roland Garros pela primeira vez

Em um segundo semestre espetacular, Bruno Soares deu sequência ao grande momento que vive na carreira. Aos 38 anos, o mineiro atuou mais uma vez ao lado do croata Mate Pavic e venceu a dupla número 1 do mundo, formada pelos colombianos Robert Farah e Juan Cabal, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (4) e 7/5, em 1h44, para garantir uma vaga na decisão de Roland Garros.

Será a primeira vez de Bruno Soares na decisão de Roland Garros. Campeão no US Open, em 2016 e 2020, e no Australian Open, em 2016, o mineiro debutará em finais em Paris, no local que consagrou Gustavo Kuerten com três títulos, além de ter visto o seu conterrâneo e ex-parceiro Marcelo Melo chegar à taça do Grand Slam em 2015.

Particularmente, Bruno teve uma grande atuação nesta quinta-feira. O brasileiro esteve sempre firme nas devoluções e pressionou muito os adversários colombianos, velhos conhecidos das disputas no Rio Open. Mate Pavic também manteve o desempenho das últimas partidas e foi importante em momentos onde seu saque estava pressionado.

A partida foi parelha e decidida nos detalhes. Sem quebras, o primeiro set foi decidido no tie-break, com Bruno Soares sendo o protagonista no ponto que deu a vantagem no 5-4 com um mini break. A segunda parcial teve os colombianos à frente do placar com 4/2, mas novamente o brasileiro e o croata buscaram a diferença, emplacaram duas quebras e sacramentaram a vitória em 7/5.

