Cavani chega a acordo de dois anos com o Manchester United e deve ser anunciado até segunda

Após mais de três meses sem clube, sendo alvo de equipes ao redor do mundo, incluindo Atlético-MG e Grêmio, o atacante Cavani está perto de ter uma nova casa. O uruguaio fechou um acordo com o Manchester United neste sábado, depois de negociação ao longo da semana, e assinará dois anos de contrato com o clube inglês. As informações foram publicadas pela "ESPN" inglesa e confirmadas pelo ge.

Cavani deve viajar ainda neste domingo para a Inglaterra para passar pelos exames médicos. Se nenhum obstáculo surgir, ele deve ser anunciado pelo United até segunda-feira, se tornando apenas o segundo reforço do time para a temporada 2020/21, junto ao meia Van de Beek. Ele chega sem custos de transferência.

O jogador de 33 anos estava sem equipe desde que deixou o PSG no final de junho, quando seu contrato chegou ao fim - e ele optou por não renovar, deixando de jogar a fase final da Liga dos Campeões. Desde então, o uruguaio se viu cobiçado por diversas equipes em todo o mundo, incluindo o Grêmio, que tentou não alimentar grandes esperanças na torcida pelos valores envolvidos. O Atlético-MG também tentou a contratação.

O alto salário do atacante e o seu desejo de permanecer na Europa, disputando a Liga dos Campeões, sempre deixaram a América do Sul como possibilidade mais remota para o futuro de Cavani. Na Europa, seu nome foi ligado a muitas equipes, a começar pelo Benfica de Jorge Jesus - que teria chegado perto de um acordo, mas acabou desistindo pelos valores e trouxe o também uruguaio Darwin Núñez. O Real Madrid surgiu como possível destino, mas os rumores logos esfriaram.

Nas últimas semanas, com a aproximação do fim da janela de transferências - que fecha na segunda-feira -, Cavani passou a ser ligado ao Atlético de Madrid, que acertou com seu compatriota Luis Suárez. Mas quando a capital espanhola parecia o destino do atacante, o Manchester United surgiu como interessado e conseguiu um acordo, depois de desistir de contratar o meia Sancho.

Por estar sem clube desde o fim de junho, Cavani ficou fora da convocação do Uruguai para os primeiros jogos nas eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O técnico Óscar Tabárez, que havia demonstrado preocupação com a situação do atacante, preferiu não chamá-lo entre os 23 atletas que enfrentarão Chile e Equador, nos dias 8 e 13 de outubro.

