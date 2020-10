Chuva atrapalha, mas Djokovic despacha azarão colombiano e vai às oitavas em Roland Garros

Daniel Galán entrou na chave principal de simples em Roland Garros como um lucky loser. Um perdedor sortudo mesmo que virou azarão ao chegar à terceira rodada, mas é preciso muito mais do que sorte diante do número 1 do mundo. O colombiano de 24 anos, 153º do ranking da ATP, foi atropelado por Novak Djkovic no saibro de Paris. A chuva atrapalhou no segundo set, ainda assim o sérvio venceu por 3 sets a 0 - parciais de 6/0, 6/3 6/2 - para avançar às oitavas de final do Grand Slam.

- Estou feliz com meu jogo. Fui sólido, fui agressivo. Espero que as pessoas tenham se divertido - disse Djokovic.

Foi a 71ª vitória de Djokovic em Roland Garros na carreira. Assim, o sérvio teve o desempate com o suíço Roger Federer (70 vitórias) e só fica atrás do espanhol Rafael Nadal (95 vitórias) na história do Grand Slam francês. Para o número 1 do mundo, foi também mais um passo em busca do bicampeonato em Roland Garros. Campeão em 2016, Djokovic tenta chegar ao 18º título de Grand Slam, o que o faria diminuir a diferença para Rafael Nadal (19) e Roger Federer (20), tenistas com o maior número de conquistas em torneios deste nível. Um eventual confronto com o espanhol, cabeça de chave número 2, só seria possível na final.

Nas oitavas de final, Djokovic vai encarar o russo Karen Khachanov, que venceu neste sábado o chileno Cristian Garín por 3 sets a 1. O sérvio venceu o atual número 16 do mundo em três dos quatros confrontos que tiveram, o último deles no ATP 500 de Dubai, em fevereiro. Vai ser o primeiro adversário de peso do número 1 do mundo nesta edição de Roland Garros, em que ele ainda não cedeu nenhum set.

Neste sábado, Djokovic não teve muita dificuldade diante de Galán. A chuva que caiu no segundo set foi o que atrapalhou mais - o teto retrátil foi fechado e a partida pôde continuar. A diferença técnica era tamanha que o sérvio chegou a vencer um game em apenas 1min17s na primeira parcial. Ficava até difícil para o número 1 do mundo manter a concentração e por vezes ele se complicou com erros não forçados e duplas faltas, mas se recuperava bem.

Só depois de oito games seguidos vencidos por Djokovic e de tomar um pneu, o colombiano conseguiu confirmar um serviço. Foi ovacionado pelo pequeno público presente na quadra Philippe-Chatrier. Depois de uma pequena pausa para o teto retrátil impedir que a chuva atrapalhasse mais o jogo, Galán se soltou em quadra e aproveitou que o sérvio ainda não estava aquecido para vencer mais alguns games. No entanto, o número 1 recuperou o embalo e selou a vitória.

Outros resultados do dia em Roland Garros

Márton Fucsovics (HUN) 3 x 0 Thiago Monteiro (BRA) - 7/5, 6/1 e 6/3

Karen Khachanov (RUS) 3 x 1 Cristian Garín (CHI) - 6/2, 3/6, 6/4 e 6/2

Pablo Carreño Busta (ESP) 3 x 1 Roberto Bautista Agut (ESP) - 6/4, 6/3, 5/7 e 6/4

Daniel Altmaier (ALE) 3 x 0 Matteo Berrettini (ITA) - 6/2, 7/6 (5) e 6/4

Andrey Rublev (RUS) 3 x 0 Kevin Anderson (AFS) - 6/3, 6/2 e 6/3

Grigor Dimitrov (BUL) 2 x 0 Roberto Carballés Baena (ESP) - 6/1 e 6/3 - Baena abandonou

Stefanos Tsitsipas (GRE) 2 x 0 Aljaz Bedene (ESL) - 6/1, 6/2 e 3/1 - Bedene abandonou





Confrontos das oitavas de Roland Garros

Novak Djokovic (SER) x Karen Khachanov (RUS)

Pablo Carreño Busta (ESP) x Daniel Altmaier (ALE)

Márton Fucsovics (HUN) x Andrey Rublev (RUS)

Grigor Dimitrov (BUL) x Stefanos Tsitsipas (GRE)

Lorenzo Sonego (ITA) x Diego Schwartzman (ARG)

Hugo Gaston (FRA) x Dominic Thiem (AUT)

Alexander Zverev (ALE) x Jannik Sinner (ITA)

Sebastian Korda (EUA) x Rafael Nadal (ESP)

