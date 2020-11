Citado por candidato à presidência do Barcelona, Guardiola diz: "Estou feliz em Manchester"

(Foto: Paul Ellis/Reuters)





A equação parecia perfeita. Pep Guardiola está em seu último ano de contrato no Manchester City. O Barcelona passa por uma grande transformação interna. Diante disso, o candidato à presidência do time catalão, Victor Font, fez questão de dizer que, se eleito, quer o técnico de volta em um projeto para garantir também a permanência de Messi. Mas o treinador não pensa assim.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, Guardiola foi questionado sobre o desejo de Font e a possibilidade de voltar a trabalhar com Messi no Barcelona. O técnico catalão se limitou a dizer que está bem no Manchester City e deixou claro que espera a renovação de contrato com a equipe inglesa.

Estou extremamente feliz aqui. Estou muito feliz por estar em Manchester e espero poder fazer um bom trabalho esta temporada para ficar mais tempo"

Guardiola está em sua quinta temporada no City. É o maior período que já ficou em um clube. Foram quatro anos no Barcelona e três no Bayern de Munique. O vínculo do treinador com o time de Manchester vai até junho de 2021.

Victor Font, por sua vez, pensa que conseguirá reunir Guardiola e Messi outra vez. Em entrevista à “Sky Sports”, o candidato à presidência do Barcelona reiterou que seu projeto é reunir vários ícones do clube outra vez.

– Nossa intenção é construir um projeto muito forte e competitivo e temos a sorte que no Barça nós herdamos o estilo que Johan Cruyff instalou na nossa organização. E a maioria dos melhores profissionais que conhecem esse estilo também amam o clube, pessoas como Pep Guardiola, Xavi, Iniesta, Puyol – declarou.

“Eles são lendas que amam o Barcelona, mas não trabalham para o Barça hoje. Precisamos trazê-los de volta e garantir que tenhamos um projeto competitivo”, garantiu Victor Font.

Segundo Font, a presença de tais ídolos convenceria Messi a permanecer no Barcelona. O craque argentino tem contrato até junho de 2021 com o time espanhol.

Após a renúncia de Josep Bartomeu, Carlos Tusquets assumiu o comando do Barcelona interinamente e afirmou que vai convocar novas eleições o mais rápido possível. A intenção é que o pleito seja realizado nos próximos três meses.

Globo Esporte