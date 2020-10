Clube saudita oferece R$ 33 milhões por Soteldo, mas atacante quer ficar no Santos

(Foto: Marcos Ribolli)







Destaque do Santos desde 2019, o atacante Soteldo entrou na mira do futebol árabe nas últimas semanas. O Al Hilal, da Arábia Saudita, inclusive, procurou o Peixe, mas o camisa 10 quer permanecer na Vila Belmiro.

O ge conversou com pessoas próximas a Soteldo que garantem que o atacante não pensa em deixar o Santos para jogar no Al Hilal. O interesse do atacante é, no momento, pelo menos terminar a temporada no Peixe para tentar, depois, realizar o sonho de jogar na Europa.

Na última semana, o Al Hilal havia feito uma oferta ao Santos de 6 milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões) por Soteldo, mas o clube recusou. A informação foi divulgada inicialmente pela Gazeta Esportiva e confirmada pelo ge.

O Santos, em dificuldades financeiras, admite vender jogadores para arcar com suas despesas até o fim da temporada, mas não quer "desmontar" o time comandado pelo técnico Cuca e prega cautela em negociações.

Titular absoluto do Santos, Soteldo tem 24 jogos e dois gols em 2020.

