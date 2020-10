Clube formador de Ibañez entra na Justiça contra Fluminense com cobrança de mais de R$ 2 milhões

(Foto: Reprodução / Twitter)





O Fluminense virou alvo de mais uma ação judicial nesta semana. O PRS, clube gaúcho formador de Ibañez, entrou na Justiça com uma cobrança de R$ 2.067.787,40 pela venda do zagueiro – que atualmente está na Roma, da Itália – ao Atalanta em 2019. O processo corre na 39ª Vara Cível do Rio de Janeiro e foi distribuído no Tribunal de Justiça na última terça-feira. A informação foi revelada pelo site "Esporte News Mundo" e confirmada pelo ge.

Esta é a segunda vez que o PSR processou o Fluminense. A primeira foi em outubro de 2018, quando alegou ter recebido só R$ 120 mil dos R$ 600 mil pela venda de 70% dos direitos econômicos de Ibañez para Xerém. Em janeiro de 2019, após negociar o zagueiro com o Atalanta por € 4 milhões de euros (R$ 17,2 milhões na cotação da época), o Tricolor fez um acordo com o clube gaúcho para pagar a dívida restante e mais o que teria direito pela transferência com uma quantia total de € 700 mil euros.

O valor seria quitado em duas parcelas: uma de € 400 mil euros e outra de € 300 mil euros. O Fluminense pagou a primeira, e em setembro do ano passado a Justiça arquivou o processo que cobrava os R$ 389.483,88 restantes da venda dos 70% a pedido do PSR, que apontou o pagamento por parte do réu. Porém, o clube gaúcho alega que até hoje não recebeu a segunda parcela, de € 300 mil euros, e por isso moveu esta nova ação contra o Tricolor.

Na conversão e atualização do valor, a dívida está em R$ 2.067.787,40, segundo cálculos do PSR, que cobra ainda correções monetárias na data do pagamento, juros de 1% ao mês e 10% de honorários advocatícios. No processo, o clube gaúcho exige a quitação em até três dias, caso contrário, pede a autorização de penhoras sobre as receitas do Fluminense.

Globo Esporte