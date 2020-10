Com boa atuação de brasileiros, Shakhtar surpreende e vence o Real Madrid na Espanha

(Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)





Em noite de gala dos brasileiros, o Shakhtar Donetsk derrotou o Real Madrid por 3 a 2 no Alfredo di Stéfano, na Espanha. A equipe ucraniana abriu 3 a 0 ainda no primeiro tempo. Vinicius Júnior entrou na segunda etapa e, após 14 segundos, marcou o gol mais rápido de um jogador substituto da história da Liga dos Campeões.

Com o Santiago Bernabéu em obras, o Alfredo di Stéfano foi o palco do confronto desta tarde. O Shakhtar pressionou bastante desde o início, e abriu o placar aos 29 minutos com gol do brasileiro Tetê. Aos 31, Varane tentou desviar um chute de Dentinho e mandou contra o próprio gol. Solomon fechou o marcador aos 41 após bela jogada de Tetê.

O Real Madrid voltou mais atento para a segunda etapa e Modric diminuiu logo aos oito minutos. Aos 13, Jovic saiu para entrada de Vinicius Junior. Com 14 segundos em campo, o brasileiro marcou e se tornou o jogador substituto a fazer o gol mais rápido da história da Liga dos Campeões. Nos acréscimos, Valverde empatou, mas o gol foi anulado.

Com o resultado de momento, o Shakhtar assume a liderança do Grupo B. Internazionale e Borussia Mönchengladbach se enfrentam ainda nesta quarta-feira, no San Siro. Veja a tabela aqui. As equipes voltam a campo na próxima terça-feira: Shakhtar recebe a Inter na Ucrânia, e Real Madrid pega o Borussia na Alemanha.

Antes da segunda rodada da Champions, as equipes têm jogos pelas ligas nacionais. No Campeonato Espanhol, o Real Madrid disputa o clássico contra o Barcelona, no sábado. No mesmo dia, o Shakhtar enfrenta o Vorskla, pelo Campeonato Ucraniano.

Globo Esporte