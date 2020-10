Com grande atuação, Djokovic arrasa lituano e vai à terceira fase em Roland Garros

Com uma atuação muito sólida, saque afiado e poucos erros, Novak Djokovic avançou com muita facilidade à terceira fase de Roland Garros. Nesta quinta-feira, o sérvio "atropelou" o lituano Ricardas Berankis (66º do ranking) por 3 sets a 0, parciais de 6/1, 6/2 e 6/2, em apenas 1h23 de jogo, e segue avançando na competição em busca de seu bicampeonato em Paris.

Na próxima rodada, Novak Djokovic terá pela frente o colombiano Daniel Galán (153º), que foi derrotado na última fase do qualifying, mas conseguiu uma vaga na chave principal como "lucky loser". Depois disso, o sul-americano passou pelo britânico Cameron Norrie e pelo americano Tennys Sandgren.

O resultado ainda coloca Novak Djokovic como o segundo jogador com o maior número de vitórias em Roland Garros, com 70, ao lado de Roger Federer. Os dois só são superados, é claro, por Rafael Nadal, com 95 triunfos até o momento na carreira em Paris.

Campeão em 2016, Novak Djokovic tenta o bicampeonato de Roland Garros para chegar ao 18º título de Grand Slam, o que o faria diminuir a diferença para Rafael Nadal (19) e Roger Federer (20), tenistas com o maior número de conquistas em torneios deste nível. Um eventual confronto com o espanhol, cabeça de chave número 2, só seria possível na final.

Globo Esporte