Com lance genial, Bruno Soares vence de virada e vai à semifinal em Roland Garros

O Brasil segue representado em Roland Garros. Nesta segunda-feira, o mineiro Bruno Soares protagonizou um lance genial para chegar ao match point e, na sequência, garantiu a classificação para a semifinal do torneio ao lado do croata Mate Pavic com uma virada em 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/4 e 7/5 sobre Rajeev Ram e Joe Salisbury, campeões do Australian Open em 2020.

Com o resultado, Bruno Soares repete suas melhores campanhas em Roland Garros, quando alcançou as semifinais do torneio em 2008 e 2013. O brasileiro vem de grande sequência ao lado de Mate Pavic, tendo sido campeão do US Open, em setembro, e feito as quartas de final do Masters 1000 de Roma, torneio que serviu como preparação para o Grand Slam em Paris.

A campanha vai rendendo a Bruno Soares até o momento 720 pontos no ranking da ATP, o que garante ao brasileiro uma subida de cinco posições, colocando-o em 13º lugar atualmente, enquanto Mate Pavic vai subindo de 11º para 5º do mundo. Se avançarem até a decisão, o mineiro volta ao top 10 da classificação.

Na semifinal, Bruno Soares e Mate Pavic aguardam os vencedores do confronto entre os colombianos Robert Farah e Juan Sebastian Cabal contra o dinamarquês Frederik Nielsen e o alemão Tim Puetz, que se enfrentam ainda nesta segunda.

