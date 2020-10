Comercial vira sobre Linense e avança à semifinal do Paulista da Série A3

(Foto: Rafael Alves/Divulgação/Comercial FC)





O Comercial assustou sua torcida ao levar um gol aos 10 minutos de jogo, mas virou pra cima do Linense para 3 a 1, neste domingo à tarde, e garantiu-se na semifinal do Campeonato Paulista da Série A3. Jogando em casa, o Bafo mostrou coragem desde os minutos iniciais, sem levar em conta que tinha vantagem do empate por ter vencido a partida de ida, em Lins, por 1 a 0. O Elefante abriu o placar com Thiago Humberto, cobrando pênalti. O Bafo empatou e virou com dois gols do zagueiro Gut e finalizou o marcador contando com ajuda do zagueiro adversário Islan.

Agora, somando os resultados da primeira fase, a ordem dos três primeiros (Noroeste, EC São Bernardo e Comercial) se manteve, com o Velo Clube confirmando a quarta campanha. Com isso, o Leão do Norte enfrenta o Bernô, com a primeira partida no Palma Travassos e a volta no ABC, em datas e horários que aina devem ser definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Ao Linense, resta tentar novamente no ano que vem.

No último jogo da primeira fase, Gut falhou em um lance que valeu o gol de empate para o Batatais, por 1 a 1. Acabou perdendo espaço, mas com a lesão de Juan voltou ao time nesta partida de volta do mata-mata e fez os dois gols da virada do Bafo. Uma tarde para lavar a alma do defensor.

O Comercial teve um volume de ataque muito maior, mas pecou nas finalizações diante de um Linense mais efetivo na frente. Mesmo com a vantagem do empate, o Bafo se lançou ao ataque, mas foi surpreendido em um contra-ataque, que acabou com a bola nas mãos de Romarinho. Thiago Humberto, aos 10 minutos, foi para a cobrança e abriu o placar, igualando o resultado agregado. O Bafo voltou à carga no ataque, mesmo se expondo ainda mais na defesa. O gol de empate veio aos 29 minutos, após cobrança de escanteio, com Gut cabeceando no primeiro pau, surpreendendo a defesa do Linense. O goleiro Thiago Passos ainda fez duas grandes defesas que evitaram a virada do Bafo.

Na seguda etapa, o Comercial não diminuiu o ritmo e voltoi mais efetivo com a entrada de Biro Paraíba no lugar de Pedro Henrique. Logo aos seis minutos do período, Gut aproveitou rebote do goleiro Thiago Passos dentro da área e chutou firme para o gol para colocar o Bafo à frente do marcador. O gol deixou a situação mais tranquila para o time da casa, que sofria menos com as investidas do Elefante. Com Biro Paraíba infernizando pelos lados e alternando com Warlei, o terceiro gol acabou recebendo ajuda adversária. Biro fez toda jogada pela direita e acionou Tanque pelo alto, dentro da área. Isalan, zagueiro do Linense, se antecipou, mas acbeceou torto e mandou a bola contra o próprio gol. O Elefante ainda tentou reagiu, mas nçao encontrava espaços na defesa do Bafo. Jaime, aos 38 minutos, acertou uma bola na rede, mas pelo lado de fora.

