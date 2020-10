Sorteio define confrontos da segunda fase da Copa Sul-Americana; veja lista completa

A Conmebol realizou o sorteio dos confrontos da Copa Sul-Americana na tarde desta sexta-feira e divulgou a lista completa dos duelos da segunda fase da competição. Na sede da entidade, em Luque, no Paraguai, os 32 clubes ainda vivos no torneio conheceram quem serão os seus respectivos rivais na próxima fase (veja os duelos abaixo).

A competição retorna já na próxima terça-feira (27), e três brasileiros estão na disputa. O Vasco enfrenta o Caracas, da Venezuela. O São Paulo pega o Lanús, da Argentina; e o Bahia encara o Melgar, do Peru. Apenas a equipe carioca decidirá fora de casa. Ao todo, são 22 classificados da primeira fase e os outros dez clubes vindos da Copa Libertadores - eliminados na fase de grupos ou nos mata-matas iniciais do torneio.

Confrontos da segunda fase:

Confronto 1: Independiente (ARG) x Atlético Tucumán (ARG)

Confronto 2: Unión Santa Fé (ARG) x Emelec (EQU)

Confronto 3: Unión La Calera (CHI) x Deportes Tolima (COL)

Confronto 4: Sol de América (PAR) x Universidad Católica (CHI)

Confronto 5: Millonarios (COL) x Deportivo Cali (COL)

Confronto 6: Sport Huancayo (PER) x Liverpool (URU)

Confronto 7: Vasco x Caracas (VEN)

Confronto 8: Lanús (ARG) x São Paulo

Confronto 9: Audax Italiano (CHI) x Bolívar (BOL)

Confronto 10: Sportivo Luqueño (PAR) x Defensa y Justicia (ARG)

Confronto 11: Coquimbo Unido (CHI) x Estudiantes de Mérica (VEN)

Confronto 12: Vélez Sarsfield (ARG) x Peñarol (URU)

Confronto 13: Atlético Nacional (COL) x River Plate (URU)

Confronto 14: Plaza Colonia (URU) x Junior Barranquilla (COL)

Confronto 15: Melgar (PER) x Bahia

Confronto 16: Fénix (URU) x Huachipato (CHI)

Para as oitavas de final, fase posterior a esta, o vencedor do confronto 1, enfrenta o vencedor do confronto 16, o do 2, joga contra o 15, e segue nesta sequência (veja acima os confrontos até a final).

Assim, caso o Vasco passe para a próxima fase, pegará o vencedor de Defensa y Justicia (ARG) e Sportivo Luqueño (PAR). Já o São Paulo enfrentaria o vencedor de Bolívar (BOL) x Audax Italiano (CHI), e o Bahia, por sua vez, encararia o a equipe ganhadora do duelo entre Emelec (EQU) x Unión Santa Fé (ARG).

Bahia e Vasco podem se enfrentar nas quartas de final. Já o São Paulo só poderá encarar uma equipe brasileira numa possível final.

Globo Esporte