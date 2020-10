Oitavas de final da Libertadores terão três duelos entre brasileiros e argentinos; veja confrontos

A Conmebol sorteou no início da tarde desta sexta-feira os confrontos das oitavas de final da Libertadores. Haverá três duelos entre equipes brasileiras e argentinas: o atual campeão Flamengo enfrenta o Racing, enquanto o Internacional vai encarar o Boca Juniors, e o Athletico Paranaense pega o River Plate.

Os outros três times brasileiros nesta fase terão desafios em outros países. O Grêmio pega o Guarani, do Paraguai; e o Palmeiras joga contra o Delfín, do Equador. Por fim, o Santos vai encarar a LDU, do Equador.

Os jogos de ida das oitavas acontecerão na semana dos dias 24 e 25 de novembro. A volta acontece na semana seguinte, nos dias 1 e 2 de dezembro.

Confira todos os duelos (à direita o time que decidirá em casa):

Guarani (Paraguai) x Grêmio (Brasil)

Independiente del Valle (Equador) x Nacional (Uruguai)

Delfín (Equador) x Palmeiras (Brasil)

Internacional (Brasil) x Boca Juniors (Argentina)

Racing (Argentina) x Flamengo (Brasil)

Libertad (Paraguai) x Jorge Wilstermann (Bolívia)

Athletico Paranaense (Brasil) x River Plate (Argentina)

LDU (Equador) x Santos (Brasil)

O sorteio também definiu os cruzamentos até a final, que acontecerá no Maracanã, no fim de janeiro de 2021, em jogo único.

Globo Esporte