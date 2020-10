Copa do Brasil terá Flamengo x Athletico e Fortaleza x São Paulo nas oitavas

Por Redação Blog do Esporte





A CBF definiu na manhã desta quinta-feira (1º) os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Em transmissão com a participação de Fred do Desimpedidos e do comentarista e ex-jogador Roger Flores, o sorteio foi realizado com poucos jornalistas na plateia, mas como muita descontração entre os apresentadores.

Os confrontos ficaram assim:

Santos x Ceará

Juventude x Grêmio

Botafogo x Cuiabá

Fortaleza x São Paulo

Flamengo x Athletico-PR

Atlético-GO x Internacional

Palmeiras x Red Bull Bragantino

Corinthians x América-MG

Rogério Ceni voltará a encontrar o São Paulo, agora pela Copa, enquanto teremos a reedição de uma das finais da Copa do Brasil entre Flamengo x Athletico-PR.

O sorteio foi diferente dos últimos anos, onde não houve divisão por potes, sendo assim, poderia ocorrer qualquer confronto nas oitavas, como um Gre-Nal ou um SanSão, por exemplo.

Os jogos serão disputados nas semanas de 28 de outubro e 4 de novembro.