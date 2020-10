Copa Sul-Americana passará a ter fase de grupos a partir de 2021

(Foto: Getty Images)

Por Redação Blog do Esporte





A Copa Sul-Americana passará a ser disputada em fase de grupos a partir de 2021. A Conmebol aprovou nesta sexta-feira (2), após reunião do conselho por videoconferência, a mudança no formato da competição. Assim, a Sul-Americana passará a ter o formato semelhante à da Copa Libertadores.

“O Conselho aprovou as modificações no formato da CONMEBOL Sul-Americana para 2021, incluindo uma fase de grupos com o fim de garantir uma maior representatividade dos países”, diz a nota divulgada pela confederação.

Datas

A Conmebol também confirmou as datas para as finais das competições e também da disputa da Copa América do ano que vem. A Libertadores será decidida no dia 20 de novembro de 2021, ainda sem local definido. A decisão da Sul-Americana ocorrerá no dia 6 do mesmo mês. Já a Copa América, que será disputada na Argentina e Colômbia, será realizada entre 9 de junho e 7 de julho.

A Conmebol vinha discutindo a mudança de formato da Sul-Americana, mas adiou as decisões devido a pandemia do novo coronavírus. Agora, a alteração foi confirmada para os times que disputarão a competição em 2021.