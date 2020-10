Corinthians admite necessidade de reforços e prioriza duas posições na reta final do ano

(Foto: Marcos Ribolli)





O Corinthians admite contratar reforços para a reta final da temporada, com a sequência do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Havia o entendimento de que não seria possível investir, mas o cenário mudou.

A diretoria trabalha com a possibilidade de buscar um zagueiro e um atacante de beirada para o grupo.

Alguns empecilhos devem dificultar o processo de contratação. O clube ainda não encontrou os nomes ideais para reforçar o elenco. Há uma série de critérios a serem levados em consideração.

O principal deles é o custo benefício. Sem dinheiro para grandes investimentos, a diretoria tem o desejo de contratar jogadores que possam, de fato, ser aproveitados. Foram assim as negociações mais recentes com o Atlético-MG por Cazares e Otero.

As opções do elenco atualmente:

Zagueiros: Bruno Méndez, Danilo Avelar, Gil e Léo Santos;

Atacantes de beirada*: Everaldo, Gustavo Mosquito, Léo Natel e Matheus Davó.

*Otero, Mateus Vital e Ramiro são meias que já jogaram/jogam pelas pontas do ataque. Assim como Ruan Oiveira, que está lesionado e só retorna ao time em 2021.

Os dois são vistos com potencial para se manterem no time titular. Otero, por exemplo, vive uma sequência de cinco jogos no time – ele será desfalque por três jogos a partir da próxima semana para vestir a camisa da seleção da Venezuela.

Ele também será desfalque na Copa do Brasil, na partida contra o América-MG, no fim de outubro, por já ter entrado em campo nesta edição do torneio pelo Galo.

Outra necessidade é entender como será o futuro do clube. Internamente, ainda há uma torcida pela permanência do interino Dyego Coelho, mas já existe pessimismo quanto a uma possível sequência de trabalho do jovem treinador. Dorival Júnior e Sylvinho são os nomes mais cotados.

A partida deste sábado deve definir os rumos da equipe. Se for contratar um treinador de maior experiência, a tendência é de que ele seja ouvido para ajudar a guiar a busca por novos nomes.

Há o entendimento de que o elenco poderia estar rendendo mais do que vem rendendo, independentemente da comissão técnica. O Corinthians é o 14º colocado no Brasileirão e tem 13 pontos, dois a menos do que os três primeiros times da zona de rebaixamento.

Andrés Sanchez fica no cargo de presidente apenas até 31 de dezembro, mas, recentemente, o dirigente chegou a dizer que "fará o que quer" até o final de seu mandato.

A tentativa do dirigente é de eleger Duílio Monteiro Alves como seu sucessor, e o desempenho em campo pode influenciar no pleito de 28 de novembro.

O Timão volta a campo neste sábado, às 21h (de Brasília), para enfrentar o Red Bull Bragantino, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nabi Abi Chedid.

Globo Esporte