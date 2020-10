Sidcley não joga mais pelo Corinthians e será afastado do elenco até fim de empréstimo

(Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)







Sidcley não jogará mais com a camisa do Corinthians.

Emprestado pelo Dínamo de Kiev, da Ucrânia, o lateral-esquerdo foi colocado pela comissão técnica para treinar em horários alternativos e não participará mais dos treinamentos com o elenco.

Atualmente, o técnico Vagner Mancini conta com Fábio Santos e Lucas Piton como opções para a lateral esquerda.

Sidcley tem contrato com o Corinthians até dezembro e não terá o seu empréstimo renovado. Como a devolução não está prevista em contrato, o Timão terá de seguir com o jogador em sua folha salarial até o fim do vínculo.

Para obter o empréstimo de Sidcley em janeiro, o Corinthians topou pagar ao Dínamo o valor de 500 mil euros. Por conta do atraso no pagamento, o clube ucraniano chegou a acionar a Fifa, mas houve um novo acordo entre os dois clubes. O Timão alega que já quitou essa pendência.

Em sua segunda passagem pelo Timão, Sidcley participou de 19 partidas oficiais e não marcou gols.

Em nota oficial, o Corinthians se manifestou sobre a situação:

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que o atleta Sidcley não está mais integrado ao elenco principal.

O clube cumprirá o contrato de empréstimo junto ao Dínamo de Kiev-UCR e coloca toda a estrutura do CT. Dr. Joaquim Grava para o lateral treinar até o término do acordo: 31 de dezembro de 2020."

Globo Esporte