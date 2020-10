Cruzeiro terá reunião com TRT-MG para tentar solucionar passivo trabalhista de até R$ 150 milhões

O Cruzeiro, aos poucos, vai tentando resolver os seus problemas financeiros. A dívida do clube já está em torno de R$ 1 bilhão. E o que “explodiu” principalmente do fim do ano passado para este ano, foram as ações trabalhistas. A diretoria se mexe para tentar resolver o passivo que pode chegar aos R$ 150 milhões, como revelado pelo próprio presidente Sérgio Rodrigues, no mês passado.

Pensando nisso, representantes do clube vão se reunir com o desembargador José Murilo de Morais, presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, nesta terça-feira. O encontro foi solicitado por advogados do Cruzeiro, segundo a assessoria do TRT-MG.

Ao ge, a assessoria de comunicação do Tribunal disse que essa primeira reunião terá o intuito de que o clube e o TRT analisem, juntos, o que pode ser feito, "dentro da legislação trabalhista", para resolver os processos do clube que tramitam na Justiça do Trabalho em Minas.

- A pedido de advogados do Cruzeiro, o presidente do TRT-MG, desembargador José Murilo de Morais, fará uma primeira reunião com eles amanhã (27), para juntos poderem analisar o que pode ser feito, dentro da legislação trabalhista, para resolver os processos do clube que tramitam na Justiça do Trabalho em MG.

"É praxe o TRT-MG se reunir com representantes de grandes litigantes da Justiça do Trabalho em MG para buscar a conciliação entre a empresa e seus credores, visando diminuir o passivo trabalhista daquelas e fazer os créditos trabalhistas chegarem aos trabalhadores que necessitam receber" - diz o TRT-MG em nota à reportagem.

No início do mês passado, quando revelou em live que o passivo trabalhista do Cruzeiro poderia chegar até a R$ 150 milhões, o presidente Sérgio Santos Rodrigues disse que uma saída para resolver a situação pode ser o "ato trabalhista":

- A gente caminha para fazer o ato trabalhista, que eu pego boa parte da minha dívida trabalhista e coloco dentro de um fluxo que é possível o Cruzeiro pagar. Então já elimino grande parte do meu débito.

Há dois meses, Sérgio Rodrigues recebeu o desembargador José Murilo de Morais na sede do Cruzeiro (veja na foto acima) e registrou o encontro em sua rede social, dizendo que ele aconteceu com o intuito de realizar diálogos de "interesses mútuos".

Na semana passada, o Cruzeiro conseguiu acordo para parcelar uma dívida que tinha com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, órgão público encarregado de cobrar dívidas com o governo. Por meio da transação tributária, a diretoria conseguiu um desconto de 54% sobre o valor que estava inscrito na dívida ativa, reduzindo esse passivo em R$ 152 milhões.

A diretoria também vem tentando solucionar as dívidas em processos que tramitam na Fifa. Uma delas, inclusive, gerou a perda de seis pontos na Série B, ainda com o conselho gestor. No último dia 16, o Cruzeiro anunciou o pagamento de cerca de R$ 7,5 milhões ao FC Zorya, da Ucrânia, pela compra do atacante Willian. O débito fez com que o clube ficasse proibido de registrar jogadores. Até essa segunda, a sanção ainda não havia sido sanada pela Fifa.

