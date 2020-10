Dedé passa de um ano no DM e se aproxima de 1.500 dias fora do Cruzeiro por lesões no joelho

Dedé pode, sim, ser considerado um dos principais nomes do Cruzeiro nesta década. Venceu dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, três Mineiros, foi à seleção brasileira e fortaleceu o apelido de "Mito", que ganhou ainda nos tempos de Vasco. Acontece que a passagem dele pela Toca também é marcada por lesões no joelho.

No último dia 20, Dedé completou um ano sem entrar em campo por conta de uma dessas lesões. As dores no joelho direito já vinham incomodando ao longo do ano passado, mas sem lesão detectada. Ele seguiu atuando, até que saiu de campo contra o Corinthians, em 19 de outubro de 2019, e ainda não teve condições de voltar.

Dedé passou por uma cirurgia, e a esperança era de que pudesse retornar para os jogos finais do Brasileirão, em dezembro. Não aconteceu. Na pré-temporada, Dedé chegou a iniciar o trabalho de fisioterapia em campo na Toca, mas as dores não cessaram, e houve a necessidade de novo procedimento cirúrgico, que o zagueiro optou por fazer fora do clube.

O procedimento foi realizado no Rio de Janeiro, onde ele se recupera. Com frequência, o zagueiro faz “consultas” com o departamento médico do Cruzeiro para acompanhar a situação. O clube foi procurado para comentar sobre o cenário de retorno, mas disse ao ge que o ideal era seria o jogador falar, já que o tratamento está sendo feito no Rio. Dedé também não tem falado com a imprensa. Ele tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2022, está recebendo dentro do teto salarial, mas tem futuro indefinido na Toca.

Histórico complicado

Infelizmente, para Dedé, para o Cruzeiro e para a torcida, as lesões acompanham o zagueiro desde o início da sua trajetória em Belo Horizonte, que começou oficialmente no dia 14 de abril de 2013. Em sete anos e meio no clube, ele chega, nesta quinta-feira, a 1.484 dias sem atuar por conta de lesões graves, somando os diferentes problemas na região.

Dedé chegou ao Cruzeiro como uma das principais contratações para aquela temporada e logo assumiu a titularidade. Se destacou no título Brasileiro e seguiu em alto nível, até se lesionar no dia 6 de novembro de 2014, na semifinal da Copa do Brasil, contra o Santos. Precisou passar por cirurgia no joelho direito e amargou 451 dias sem entrar em campo, até retornar em 30 de janeiro de 2016.

A felicidade por voltar os gramados durou pouco. No clássico contra o América-MG, em 28 de fevereiro daquele mesmo ano, sentiu dores no joelho direito e voltou para o departamento médico, onde teve constatada uma fratura na patela. Mais uma vez, o tratamento convencional não funcionou, Dedé passou por cirurgia e voltou a atuar somente 386 dias depois, em 20 de março de 2017.

Em junho daquele mesmo ano, após poupar o jogador de três jogos por conta de dores no joelho esquerdo, o Cruzeiro divulgou que ele teve constatado um edema ósseo e ficaria fora por até seis semanas. Em setembro, no entanto, precisou fazer nova cirurgia, ficando afastado dos jogos até 23 de fevereiro de 2018: foram 271 dias fora. A atual passagem pelo departamento médico já o afastou por 376 dias e ainda não tem previsão para acabar.

No total, em sete anos e meio de Cruzeiro, Dedé ficou (contando esta quinta-feira) 1.484 dias sem entrar em campo para uma partida oficial por conta de lesões no joelho. Quantidade que representa 53,9% dos 2.752 dias do zagueiro como jogador da Raposa. No total, o zagueiro entrou em campo 188 vezes e marcou 15 gols com a camisa estrelada.

