7 Dicas para voltar à prática do Esporte neste momento de maior flexibilização

Indicada pela OMS, a prática de exercícios físicos deve ser feita constantemente para que possamos manter nossa saúde física e mental.

Infelizmente nestes dias de Pandemia, malhar e fazer um esforço para ultrapassar nossos próprios limites, se tornou um desafio ainda maior. Acabamos deixando muitas das nossas atividades rotineiras de lado, mas agora, com uma maior flexibilização é hora de vencer os desafios e voltar à forma.

O Dr. Samuel Lopes, médico ortopedista e especialista em joelho e trauma do Esporte, nos mostra em pequenos passos, como dar um salto de qualidade em nossa prática esportiva diária.

1 – A prática regular de alguma atividade física ou esportiva é essencial para promover e manter a saúde física e mental. Sendo assim, não há desculpas para ficar parado e seguir na inércia. E a primeira dica é se movimentar, manter-se motivado e criar uma rotina para implementar um novo hábito saudável no seu dia a dia.

2 – Se a sua escolha for ficar em casa, procure fazer suas aulas pela internet; práticas on-line pode ser uma opção em tempos de isolamento, claro que tendo sempre a orientação de bons profissionais. Importante buscar atividades que se adequem ao seu gosto pessoal e à sua capacidade física atual.

3 – Improvise, pense “fora da caixinha”, trabalhe com o que você tem em mãos. Por exemplo, você pode usar outros objetos como peso, como mochilas com pesos, garrafas ou latas. Pode usar calças de lycra no lugar das calças de elástico, e um tapete confortável. E lembre-se, a correta execução dos movimentos bem como cuidados com a postura são importantes. Se necessário, busque auxílio de um profissional de educação física para te orientar adequadamente.

4 – Crie uma nova agenda com dias e horários para as práticas semanais. Adapte seus exercícios da academia quando possível, mas mantenha sempre o foco. Procrastinar não é uma escolha.

5 – Comece pelo mais fácil, pelo mais simples; abdominais, barras, agachamentos ou flexões são exercícios básicos, mas que podem ajudar muito quem está começando ou retomando as atividades. E, além de tudo, você pode fazer isso dentro da sua casa.

6 – Infelizmente, com a quarentena, somos obrigados a praticar atividade física mantendo um distanciamento adequado além do uso da máscara. Sendo assim, procure praticar suas atividades sem acompanhantes, procure a máscara mais adequada para suas práticas, que possam ser mais confortáveis, não dificultem muito a respiração e possam absorver melhor o suor sem ficar encharcadas.

7 – Queimar calorias pode ser mais simples do que se imagina, com a realização de exercícios desde os mais básicos aos mais complexos e, acreditem, serviços domésticos como varrer a casa, limpar ou lustrar móveis, lavar louça entre outros, também ajudam na queima de calorias.

Ainda que a quarentena possa ter mudado sua rotina, não perca o hábito de se exercitar. E lembre-se: a rotina diária de atividades físicas, acompanhado de um profissional da área, e uma alimentação balanceada faz parte da boa saúde física e mental.





* Dr. Samuel Lopes é Médico, especialista em trauma do esporte. Membro efetivo da sociedade Brasileira de Ortopedia (SBOT), Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho (SBCJ) e da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte.