Diretor ressalta finança delicada do Atlético-MG, mas indica brecha para a chegada de jogadores

Desde que Jorge Sampaoli chegou ao Atlético-MG, o clube gastou mais de R$ 100 milhões na aquisição de jogadores para reforçar o elenco. Cumpre uma das exigências do técnico argentino. Elas, entretanto, não estão totalmente concluídas. É o que garante Alexandre Mattos. O diretor de futebol indica que o Galo irá atrás de reforços com aporte dos apoiadores da gestão.

O executivo afirma que há "brecha para fazer alterações" no elenco, mas não é garantido, entretanto, que elas acontecerão. Mattos, em participação ao programa do jornalista Paulo Azeredo, afirma que, se não vierem novos nomes, Sampaoli irá manter o trabalho até o final do Brasileirão com o atual elenco.

- Rafael está com a árdua missão de cuidar do caixa do clube, ele e o Renato Salvador, que a gente agradece muito. Isso é determinado pelo Rafael, Renato Salvador, Rubens Menin. Obviamente com o aval do presidente. Isso vai de acordo com o que foi combinado com Jorge Sampaoli antes, e está sendo cumprido. Algumas metas estão determinadas e concluídas, e outras ainda não. Por isso ainda temos brecha de fazer alterações, que podem ou não ocorrer.

"O importante é que o Sampaoli está fazendo o trabalho com o que tem, e se precisar ir até o fim assim, ele vai"

Na entrevista, Alexandre Mattos voltou a citar as dificuldades financeiras do Galo, que não consegue, por exemplo, arcar com as obrigações do dia a dia sem a ajuda dos apoiadores, nas figuras de Ricardo Guimarães, Rafael Menin, Rubens Menin e Renato Salvador. O quarteto de conselheiros que faz empréstimos e ajuda a diretoria no trabalho extra-campo.

- O Atlético vive momento delicado financeiramente, muito delicado. De imaginar que não tenha receita corrente para fazer o seu dia a dia. Então o Atlético recorre muito ao amor do Rubens e Rafael ao clube. Cada atleticano tem que agradecer muito. Tudo capitalizado pelo nosso presidente, que teve a credibilidade de colocar para essas pessoas que o dinheiro colocado seria 100% para ajudar o clube, em função de um clube em excelência, em compliance, para que o futuro seja diferente do agora, em situação financeira delicadíssima.

