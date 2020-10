Do Irã ao Santos: conheça António Oliveira, auxiliar português que está perto do Athletico

O Athletico está perto de contratar António Oliveira, ex-auxiliar de Jesualdo Ferreira no Santos. O português de 38 anos já está em Curitiba e deve ser anunciado em breve para integrar a comissão. O clube não informa se ele será o técnico ou o auxiliar.

Ex-jogador, António José Cardoso de Oliveira tem quatro trabalhos em nove anos de carreira: técnico no Kazma (do Kuwait) e auxiliar no Tractor (do Irã), no Rudar (da Eslovênia) e no Santos.

O português herdou a paixão pelo futebol do pai, Toni, ídolo do Benfica. Até por isso, António Oliveira começou a carreira cedo e entrou na base do Benfica logo aos oito anos. Ele chegou a jogar no time principal e, depois, ainda defendeu clubes como Braga, Santa Clara e Oriental.

O português, porém, pendurou as chuteiras com só 29 anos e passou a estudar para ser técnico e/ou auxiliar. Ele realizou um estágio no sub-17 do Benfica e recebeu a primeira chance no Tractor, do Irã. António Oliveira era o auxiliar do pai, e a dupla ficou no clube entre 2012 e 2016.

Depois, o auxiliar teve uma passagem curta, de apenas seis meses, pelo Rudar, da Eslovênia. Ainda em 2017, António Oliveira assumiu o Kazma, do Kuwait, onde ele era o técnico, e o pai, o manager.

António Oliveira e o pai, Toni, não chegaram a um acordo para renovar com a equipe do Kuwait e deixaram o clube na reta final da temporada, com o clube no quarto lugar do campeonato nacional. António Oliveira, então, "separou-se" do pai e seguiu carreira solo.

- Iniciei a carreira com ele (Toni) em 2012, quase no anonimato. E, ao longo dos anos, fui criando confiança, fui misturando meu trabalho, minha competência. Foi assim ao longo dos anos, também com conquistas, né? Nos últimos dois anos (2018 e 2019), com alguns recordes, mas não vivo de recordes. Vivo de trabalho e, depois, os recordes são o coroar desse sucesso - falou ao canal português Sport TV em 2019.

Pela primeira vez longe do pai, António Oliveira aceitou o convite de Jesualdo Ferreira para ser o auxiliar do grupo principal e o técnico do time B. A dupla ficou no Santos de janeiro a agosto deste ano, mas, com a demissão de Jesualdo, António Oliveira optou por também sair.

No Peixe, António Oliveira trabalhou com William Tomas, que, hoje, é o gerente de futebol do Athletico.

O português, hoje com 38 anos, conquistou dois títulos nesses nove anos de carreira. Como auxiliar, ele ajudou o Tractor a ser campeão da Copa do Irã na temporada 2013/14. E, como técnico, António Oliveira levou o Kazma ao título da Taça Federação do Kuwait em 2018.

Um dos recordes citados por António Oliveira na declaração acima é que o Kazma sofreu apenas uma derrota em um intervalo de 10 meses em 2018 no período em que ele o treinador da equipe.

Com quatro clubes na carreira (Tracto, Rudar, Kazma e Santos), António Oliveira deve ser anunciado em breve para tentar ajudar o Athletico a sair do Z-4 do Brasileirão e ir longe nos torneios de mata-mata.

O diretor técnico Paulo Autuori deve acumular as funções de diretor e técnico. Com isso, caso seja confirmado, António Oliveira deve ser auxiliar, em uma espécie de "comando conjunto".

Carreira de António Oliveira

Tractor, do Irã: auxiliar de 2012 a 2016

Rudar, da Eslovênia: auxiliar durante seis meses de 2017

Kazma, do Kuwait: técnico de agosto de 2017 a março de 2019

Santos: auxiliar e técnico do time B de janeiro a agosto de 2020





Tabela de jogos do Athletico

Athletico x Grêmio - 25/10 - 18h15 - Arena da Baixada

Athletico x Flamengo - 28/10 - 21h30 - Arena da Baixada

Sport x Athletico - 01/11 - 16h - Ilha do Retiro

Flamengo x Athletico - 04/11 - 21h30 - Maracanã

Athletico x Fortaleza - 07/11 - 17h - Arena da Baixada

Globo Esporte