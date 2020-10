Douglas Brose revela motivação após treinos com a Seleção Brasileira de Karatê

Foram três semanas de muita integração, trabalho em equipe e incessantes treinos. A Seleção Brasileira de Karatê se despediu de Piracicaba, São Paulo, no início deste mês, após se reunir para um período de treinamentos.

Referência nacional e mundial, além de ser o atleta mais experiente do grupo brasileiro, Douglas Brose ressaltou a importância do período de treinos com a seleção. “É sempre um prazer estar reunido com todos os atletas. Foram três semanas muito produtivas. Considerando esse cenário da pandemia, foi ainda mais importante essa volta dos treinamentos em grupo, até pela questão da motivação e pela troca de experiências e aprendizagem. É mais interessante para todos nós atletas quando existe essa possibilidade de treinos em conjunto”, destacou o lutador, que também é terceiro-sargento do Exército Brasileiro.

Há mais de oito meses sem competições, Brose garante estar motivado e focado para seguir o cronograma de treinos até que o calendário de eventos seja confirmado. O trabalho, além de físico, é mental. “Seguimos na expectativa de quando serão as próximas competições. Por enquanto nada definido. Existem algumas possibilidades como um período de treinos no exterior ou até mesmo um evento em dezembro, mas nada concreto ainda, estamos esperando uma definição oficial. Sigo firme, independente da situação. O que mais me mantém motivado são esses períodos de treinamentos em grupo. Além disso, conto também com um acompanhamento de profissionais que auxiliam na parte psicológica. É fundamental que todos os atletas cuidem bem da sua mente, é tão importante quanto a parte física e técnica”, concluiu.

Em Florianópolis desde a última semana, Douglas Brose segue os treinamentos ao lado de seu colega Vinícius Figueira, da esposa e técnica Lucelia Brose e do preparador físico da seleção Marcos Albuquerque.