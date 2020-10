Dupla olímpica, Ágatha/Duda bate Juliana/Josi e leva 2ª etapa do Circuito Nacional de vôlei de praia

(Foto: Ana Patrícia/Inovafoto/CBV)





Classificadas para a Olimpíada de Tóquio no ano que vem, Ágatha e Duda entraram em quadra como favoritas neste domingo para encarar as experientes Josi, de 41 anos, e Juliana, de 37, medalhista olímpica de bronze em Londres 2012. E elas confirmaram seu status ao fechar o confronto em 2 sets a 0, parciais de 21/9 e 21/15, e garantir o título da segunda etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, disputada no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema, no Rio de Janeiro.

- Estou muito feliz com essa conquista. Teve um momento difícil ali para mim e nós conseguimos nos reinventar e sair com esse ouro. Nossa equipe é muito unida - comentou Duda Lisboa, que foi eleita a melhor jogadora da final.

No primeiro set, a dupla olímpica não teve muita dificuldade para fazer 21 a 9. No segundo, Juliana e Josi começaram melhores, mas, no finzinho da parcial, Ágatha e Duda conseguiram a virada e fizeram uma sequência espetacular de jogadas para fechar o confronto em 21 a 15. O ponto do título veio depois de um erro de Josi, que jogou na rede, mas Duda chamou a atenção antes com duas defesas espetaculares, uma com uma mão só, e a outra se atirando para salvar o ataque.

A paranaense Ágatha tem 37 anos e foi medalhista de prata ao lado de Bárbara Seixas na Olimpíada do Rio, em 2016. Ela forma uma dupla muito consistente e difícil de ser batida com a sergipana Duda Lisboa, joia da modalidade que, aos 22, se prepara para a disputa de sua primeira edição olímpica em Tóquio no ano que vem. A dupla está na terceira colocação do ranking mundial da Federação Internacional de Vôlei (FIVB), atrás somente das lideres Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes, do Canadá, e também de Alix e April, dos Estados Unidos, vice-colocadas.

Atleta de 37 anos que foi campeã nos Jogos Pan-Americanos de 2007, ouro no Mundial de Roma 2011 e bronze na Olimpíada de Londres em 2012, Juliana não participava de uma decisão desde dezembro de 2016. Naquela ocasião, ela jogava ao lado de Taiana. Sua trajetória ao lado de Josi nessa etapa foi muito importante, com triunfos diante de times fortes como Tainá/Victoria e Taiana/Paula Pequeno.

Tainá e Victoria, inclusive, venceram Ana Patrícia e Rebecca, dupla classificada para a Olimpíada de Tóquio 2020, e ficaram com o bronze na segunda etapa neste domingo. O placar foi de 2 a 1, parciais de 21/13, 19/21, 16/14.

Cada etapa do Circuito Brasileiro distribui R$ 47 mil às duplas campeãs dos dois naipes, e todos os times na fase de grupos são premiados. Ao todo, são distribuídos aproximadamente de R$ 538 mil por etapa.

Após a disputa do torneio feminino nesta semana, o torneio masculino será disputado na semana seguinte, entre os dias 22 e 25 de outubro. As etapas foram divididas em semanas diferentes para reduzir a circulação de pessoas dentro do Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), aumentando a segurança nos protocolos de prevenção ao coronavírus.

