Edenílson admite conversas, mas nega ter dito "sim" ao Al-Ittihad: "Falta de respeito"

(Foto: Ricardo Duarte/Divulgação Inter)







Semanas atrás o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, tentou tirar Edenílson do Inter. Mas não conseguiu. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, no último domingo, o meia falou pela primeira vez sobre a negociação com o clube árabe.

E ele abriu o jogo. Edenílson admitiu as conversas com o Al-Ittihad. Porém, negou qualquer tipo de acerto com o clube do exterior – o que, para ele, seria falta de respeito com o Colorado.

O meia inclusive abriu o placar contra os vascaínos, com Thiago Galhardo fechando a conta no Beira-Rio. O gol coroa a retomada de Edenílson após uma queda de rendimento recente. E segundo ele, nada relacionado à oferta.

—Não (influenciou no desempenho individual). São coisas normais. Assim como quando o Inter me contratou, tive uma primeira conversa. Eu aceitar uma proposta é até falta de respeito com quem praticamente me recolocou no mercado do futebol. Conversas no meio do futebol é normal. Tenho contrato com o Inter até o final de 2022. Sempre que chega algo assim, a gente conversa abertamente. A diretoria sempre entendeu, nos procurou para conversar primeiro. Entramos no consenso que não era o momento nem para mim nem para o clube — explicou o meia.

O Al-Ittihad tentou seduzir o jogador com uma proposta salarial na casa de R$ 1 milhão mensais. A proposta ao Inter foi de US$ 4 milhões (R$ 22,4 milhões), a serem quitados em parcelas "a perder de vista". O Colorado rechaçou a oferta, só aceitando negócio com pagamento à vista.

Esta não foi a primeira vez que um clube do futebol árabe tentou levar Edenílson do Inter. E que o clube gaúcho resistiu ao interesse pelo volante. No ano passado, o Al-Hilal fez duas propostas pelo atleta, ambas rejeitadas. O Colorado ainda renovou o contrato do volante até dezembro de 2022.

No Inter desde 2017, Edenilson soma 168 partidas, com 18 gols marcados pelo clube. Em 2020, são 25 jogos, com quatro gols e duas assistências.

Globo Esporte