Em "final olímpica", dupla Alison/Álvaro vence Bruno/Evandro pela segunda etapa do circuito

(Foto: Ana Patrícia/Inovafoto/CBV)





Em final equilibrada na "bolha" de Saquarema, a dupla olímpica Alison/Álvaro filho venceu a segunda etapa masculina do Circuito Nacional de Vôlei de Praia neste domingo contra Evandro/Bruno Schmidt, também classificados para as olimpíadas de Tóquio, por 2 sets a 0 (duplo 21/19).

No primeiro set, o jogo foi disputado ponto a ponto, com uma pequena vantagem para a dupla Alison/Álvaro Filho, que seguiu à frente do placar e fechou o set em 21/19 com ataque de Álvaro. Evandro e Bruno Schmidt começaram o segundo set mais concentrados, forçando no saque e com pontos de bloqueio de Evandro.

Apesar da vantagem, Álvaro virou o placar em 18/17 com belo ataque e a dupla fechou o segundo set novamente em 21/19, com bloqueio de Alison em cima do ataque de Evandro. Eleito o craque do jogo, Álvaro estava muito emocionado após o fim da partida e comemorou a nova fase com nascimento do filho Dom.

Campeões da primeira etapa do Circuito, George e André Stein disputaram o terceiro lugar contra a dupla Fábio/Allison Francioni e venceram em 2 sets a 0 (21/10 e 21/18).

Cada etapa do Circuito Brasileiro distribui R$ 47 mil às duplas campeãs dos dois naipes, e todos os times na fase de grupos são premiados. Ao todo, são distribuídos aproximadamente de R$ 538 mil por etapa. A próxima etapa será disputada em Saquarema de 12 a 15 de novembro.

Calendário do Circuito Nacional de vôlei de praia





3ª ETAPA

05 A 08/11 - Feminino

12 A 15/11 - Masculino

Local: CDV, SAQUAREMA - RJ





4ª ETAPA

19 A 22/11 - Feminino

26 A 29/11 - Masculino

Local: CDV, SAQUAREMA - RJ





5ª ETAPA

03 A 06/12 - Feminino

10 A 13/12 - Masculino

Local: Brasília - DF





