Em jejum e no Z-4 do Brasileirão, Athletico observa o mercado em busca de um novo técnico

(Foto: Albari Rosa/Gazeta do Povo)





O Athletico está em busca de um novo técnico. Sem vencer há cinco jogos e dentro da zona de rebaixamento, o clube estuda possibilidades no mercado do Brasil e principalmente do exterior. Enquanto isso, Eduardo Barros segue no comando da equipe interinamente.

O clube deu um tempo para Eduardo Barros após a demissão de Dorival Junior no final de agosto, mas os resultados recentes (dois empates e três derrotas em cinco jogos) fizeram o clube voltar com tudo ao mercado.

Hoje, não há um nome que seja unânime dentro da cúpula rubro-negra. Até por isso, Eduardo Barros segue à frente do Furacão, pelo menos, nas próximas duas partidas, contra Atlético-GO e Peñarol.

Como fica o elenco durante a punição

O jogo contra o xará goiano será no sábado, às 19h, no Estádio Olímpico. O Furacão tenta sair do Z-4 do Brasileirão. Já o duelo com o Peñarol está marcado para terça, às 21h30, em Montevidéu. O Athletico já está garantido nas oitavas, mas vai buscar selar a liderança do Grupo C.

Eduardo Barros soma 12 partidas no trabalho atual. São quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Ele já tinha comandado o time na reta final do Brasileirão de 2019, com cinco vitórias e três empates. Ao todo, portanto, são nove vitórias, sete empates e três derrotas.

Para o duelo com o Atlético-GO, o interino fará mudanças. O goleiro Santos volta após servir a Seleção brasileira, mas o volante Erick cumpre suspensão. O Furacão deve divulgar a lista de relacionados daqui a pouco. Enquanto isso, Jonathan e Nikão seguem como dúvidas.

Um provável Athletico: Santos; Léo Gomes (Jonathan), Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Wellington, Christian e Léo Cittadini (Ravanelli); Geuvânio (Nikão), Fabinho (Carlos Eduardo) e Kayzer.

Como estão os times?

O Athletico precisa vencer para sair da zona de rebaixamento e afastar a crise que ronda a Arena da Baixada. Com o quarto pior início de Brasileirão, o Furacão ocupa o 18° lugar, com 15 pontos. São quatro vitórias, três empates e oito derrotas, com 33% de aproveitamento.

Já o Atlético-GO vem de vitórias sobre Bragantino (2 a 1 em casa) e Santos (1 a 0 fora) e ocupa o nono lugar, com 21 pontos. Após Vagner Mancini largar o clube para assumir o Corinthians, o técnico Eduardo Souza é quem tem comandado o Dragão interinamente.

Agenda do Athletico

Atlético-GO x Athletico - 17/10 - 19h - Olímpico

Peñarol x Athletico - 20/10 - 21h30 - Campeón del Siglo

Athletico x Grêmio - 25/10 - 18h15 - Arena da Baixada

Athletico x Flamengo - 28/10 - 21h30 - Arena da Baixada

Sport x Athletico - 01/11 - 16h - Ilha do Retiro

Flamengo x Athletico - 04/11 - 21h30 - Maracanã

Globo Esporte