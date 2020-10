Em semana de confrontos diretos, Cruzeiro busca melhorar aproveitamento contra times do Z-4

(Foto: Gustavo Aleixo)





O Cruzeiro iniciou a última semana pressionado e com duelos complicados, contra Ponte Preta e Cuiabá, que eram, naquele momento, vice-líder e líder, respectivamente. A resposta do time de Ney Franco foi boa contra a Macaca, mas não contra o Cuiabá, o que aumenta ainda mais a necessidade de pontuar nas próximas rodadas. Para isso, no entanto, terá de melhorar o desempenho contra equipes que estão na parte inferior da tabela.

Os dois próximos jogos serão exatamente contra times que lutam para fugir da degola, assim como o Cruzeiro, de forma surpreendente. Na quinta-feira, a Raposa recebe o Sampaio Corrêa, no Mineirão, pela 14ª rodada. No domingo será a vez de visitar o Oeste, em Barueri, pela 15ª.

As duas equipes estão na zona de rebaixamento, assim como o Cruzeiro. O Sampaio tem os mesmos 11 pontos do Cruzeiro, está em 18º, mas com dois jogos a menos. O Oeste, por sua vez, está afundado na lanterna, com apenas seis pontos em 13 rodadas (clique aqui e confira a classificação atualizada da Série B).

As três primeiras vitórias do Cruzeiro na Série B foram contra times que, hoje, estão próximos da Raposa: Botafogo-SP, Guarani e Figueirense. Mas, depois disso, já com a competição mais "engatada" e com algumas brigas mais claras na tabela, o time celeste não conseguiu vencer as equipes que, hoje, são concorrentes diretos.

Desde então, o time empatou com o Confiança e perdeu para Brasil-RS, CSA e Avaí. Apenas os catarinenses não estavam na zona de rebaixamento quando enfrentaram o Cruzeiro, mas chegaram para o duelo com uma sequência de quatro jogos sem vencer e com uma goleada, em casa, para o Sampaio, por 5 a 2. Diante da Raposa, o Avaí se recuperou, triunfando por 1 a 0, dentro do Mineirão.

A primeira vitória do Brasil-RS na Série B foi justamente sobre o Cruzeiro, depois de três empates e duas derrotas nas cinco primeiras rodadas. O CSA também foi reabilitado pela Raposa, já que chegou para o duelo com uma sequência de seis derrotas e um empate em sete rodadas e com treinador interino.

A história de "reabilitação", no entanto, não se encaixa no caso do Sampaio Corrêa, que, apesar de estar com os mesmos 11 pontos do Cruzeiro, vive momento de reação na Série B. O time treinado pelo mineiro Léo Condé perdeu apenas uma das últimas seis rodadas da competição.

