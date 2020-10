Espanhol acusa Djokovic de fingir dores: "Quando está pressionado, sempre faz isso"

(Foto: Getty Images)







Apesar de ter feito uma boa partida e ter sido derrotado após abrir o placar em Roland Garros, Pablo Carreño Busta não digeriu bem o resultado diante de Novak Djokovic em Paris. Após o confronto, o espanhol disparou contra o sérvio, criticando o fato de pedir atendimentos médicos com frequência quando está atrás do placar em seus jogos, algo que aconteceu no confronto entre eles na quarta-feira.

- Isso não me surpreende. Sabia que aconteceria porque cada vez que está pressionado, ele faz isso. Aconteceria no US Open, aconteceu aqui e vai continuar acontecendo. Nos últimos anos, sempre segue fazendo isso quando está com dificuldades na partida. Não sei, talvez seja pressão ou algo que ele necessite fazer. Mas aí ele continua jogando normalmente, não? Não sei se as dores são reais ou algo mental. Pergunte a ele - disparou Carreño Busta, colocando em dúvida as dores de Djokovic.

O espanhol foi o responsável pela única derrotado do sérvio até o momento na atual temporada. No US Open, Pablo Carreño Busta liderava o primeiro set com 6/5 quando Novak Djokovic acertou uma bolada numa juíza de linha e acabou desclassificado da partida e da competição.

Apesar da derrota em Roland Garros, Carreño Busta considerou o saldo positivo após suas campanhas em Paris e Nova York, onde chegou às quartas e às semifinais, respectivamente. Com o resultado, o espanhol sobe três posições no ranking a alcança o 15º lugar no ranking da ATP.

- Sinto que sou um jogador melhor do que era antes, estou mais perto dos grandes do que no passado. Me sinto feliz por ter jogado três horas em muito bom nível. A diferença para o Big 3 é que eles jogam dessa forma o ano todo, semana atrás semana. Então, essa é a diferença. Eu e os outros conseguimos por algumas horas ou quem sabe por três semanas seguidas - afirmou o espanhol.

Globo Esporte