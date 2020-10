Everton perde para Southampton, mas segue na liderança do Inglês

(Foto: Getty Images)







Caiu o último invicto do Campeonato Inglês. Sem Richarlison, suspenso, o ainda líder Everton não foi páreo para a boa fase do Southampton e perdeu por 2 a 0, neste domingo, no St. Mary’s Stadium, em jogo válido pela sexta rodada.

O placar foi definido já no primeiro tempo, com Ward-Prowse, aos 27 minutos, e Che Adams, aos 35, com duas assistências de Danny Ings.

Na etapa final, o Everton ainda perdeu o lateral-esquerdo Lucas Digne, expulso direto aos 27 depois de dura entrada em Walkers-Peters. O brasileiro Allan jogou os 90 minutos, enquanto Bernard entrou no segundo tempo.

O Everton está com os mesmos 13 pontos do Liverpool, mas lidera por conta do saldo de gols (5 a 1). O Aston Villa é o terceiro, com 12 pontos, mas tem um jogo a menos (contra o Manchester City fora de casa, adiado da 1ª rodada).

O Southampton, que chegou à terceira vitória nos últimos quatro jogos, subiu para quinto, com 10 pontos.

Globo Esporte