Ex-Grêmio, Marquinhos Pedroso ultrapassa marca de 80 jogos no futebol do exterior

(Foto: Divulgação | Botev Plovdiv)





Turquia, Hungria, Estados Unidos e Bulgária. Desde 2017 fora do Brasil, o lateral-esquerdo Marquinhos Pedroso vem, a cada temporada, conquistando o seu espaço no futebol do exterior.

De Santa Catarina para o mundo, o jogador, natural de Tubarão, atingiu na última semana mais uma marca expressiva na carreira, completou 80 jogos no futebol internacional. “Muito feliz e realizado em conquistar números importantes como esse. Já são mais de oito anos como profissional e quase quatro atuando fora do Brasil. É uma oportunidade incrível, não só como atleta, mas como pessoa. Conhecer novos lugares e novas culturas é muito bom, eu sempre tive essa vontade e busquei por isso. É muito legal poder vivenciar novas experiências por conta do meu trabalho”, contou o atleta de 27 anos que, no Brasil, atuou no Figueirense, Guarani, Novo Hamburgo e Grêmio.

Atualmente no futebol da Bulgária, Marquinhos Pedroso soma oito jogos com a camisa do Botev Plovdiv, clube da cidade de Plovdiv que é o mais antigo do país. Com 58,33% de aproveitamento na equipe, o brasileiro acumula quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. “Vem sendo mais uma grande experiência para mim. O futebol aqui na Bulgária é de bastante força física e intensidade, os jogos são de muito contato. É um estilo que já estou bem acostumado, então vem sendo bem tranquilo. O clube aqui não tem tanto poder de investimento quanto os outros, que gastam muito mais com contratações. Mas, mesmo assim, o nosso grupo vem se dedicando ao máximo para terminar entre os seis primeiros colocados e garantir uma vaga na próxima fase”, concluiu.

Números de Marquinhos Pedroso fora do Brasil

Europa – 58 jogos | 1 gol | 9 assistências

EUA – 23 jogos

TOTAL – 81 jogos