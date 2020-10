Flamengo encaminha a renovação de contrato de Diego Alves por dois anos

(Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)





Depois de longa negociação, o Flamengo encaminhou a renovação do contrato de Diego Alves. O goleiro está perto de assinar novo vínculo por mais dois anos com o clube - o atual se encerra em dezembro de 2020. A informação foi divulgada pelo canal "Paparazzo Rubro-Negro" e confirmada pelo ge.

Diego Alves chega nesta segunda-feira a Porto Alegre para se juntar ao elenco. Após o empate com o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, o time se prepara para enfrentar o Athletico-PR, em Curitiba, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O goleiro não joga desde o dia 30 de agosto. Desde então, sofreu uma lesão no ombro e testou positivo para Covid-19. Recuperado, foi relacionado para o jogo contra o Goiás, mas ficou no banco de reservas. Na sequência, sofreu nova lesão, desta vez, no joelho direito, até se recuperar.

Diego Alves era o último jogador titular do Flamengo com o contrato se encerrando em dezembro. Antes, a diretoria havia chegado a acordo para renovar com o meia Diego Ribas. Resta, agora, resolver situações de jogadores emprestados, como Pedro e Pedro Rocha.

Renovação de Hugo Souza em pauta

Paralelamente a isso, a diretoria também trabalha para renovar com o goleiro Hugo Souza. Na última sexta-feira, aconteceu a primeira reunião com os empresários do jogador para discutir um acordo, para valorizar o atleta e estender o vínculo, que atualmente vai até setembro de 2023. A expectativa é de que não haja muitas dificuldades.

Hugo Souza vem sendo o titular do gol do Flamengo na ausência de Diego Alves. Ele soma nove partidas pela equipe, tendo ultrapassado César e Gabriel Batista na hierarquia da posição.

