Fortaleza é o 6º clube com mais interações no Brasil

O bom desempenho dentro de campo somado ao título estadual levou o clube ao nível mais alto que um clube do Nordeste do Brasil alcançou desde a criação do Ranking Semanal de Interações

O Ranking Semanal de Interações dos clubes brasileiros nas mídias sociais produzido pela agência internacional de marketing esportivo Samba Digital e publicado pelo MKT Esportivo trouxe uma grata surpresa na edição que leva em consideração os dias 21 e 26 de Outubro de 2020.

Após conquistar o título estadual, o Fortaleza ultrapassou a barreira de 2 milhões de interações nas mídias sociais e se tornou o sexto clube brasileiro com maior número de interações e líder absoluto no Nordeste.

Se levarmos em consideração apenas o Instagram, mídia social em que o brasileiro interage sete vezes mais - em média - do que Facebook e Twitter, o Fortaleza alcançou a 3ª colocação com 1,77 milhão de interações e ficando atrás apenas de Flamengo e Corinthians.

Já o Ceará não alcançou resultados tão expressivos quanto o rival e algoz na final do Campeonato Cearense. Entretanto, o Ceará não fez feio e aproveitou que o Botafogo não atuou na rodada e alcançou a 12ª posição total com 586 mil interações somando Instagram + Facebook + Twitter.

Confira no link abaixo o Ranking Semanal de Interações dos clubes da 1ª divisão do Brasil entre os dias 21 e 26 de Outubro.

http://twitter.com/mkt_esportivo/status/1321090647542140931