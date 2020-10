FPF suspende três clubes e oito jogadores em caso de suposta manipulação na terceira divisão

A Federação Paulista de Futebol suspendeu preventivamente o Paulista, o Olímpia e o Barretos de se inscreverem em competições estaduais por causa do suposto envolvimento das equipes em casos de manipulação de resultados na Série A3 de São Paulo. A suspensão é válida até o julgamento dos casos pelo TJD (Tribunal de Justiça Desportiva), ainda sem data.

Além dos clubes, oito jogadores também foram suspensos preventivamente: um do Paulista, dois do Olímpia e cinco do Barretos.

A decisão foi tomada com base nas imagens de jogos e de relatórios da empresa SportRadar, que faz monitoramento de padrões de apostas em sites. Os clubes e os jogadores podem apresentar recurso à FPF.

Dois jogos da Série A3 têm resultado sob suspeita de manipulação: a goleada do Linense sobre o Barretos por 4 a 0 e a vitória do Olímpia sobre o Paulista por 3 a 2, ambos da 12ª rodada do torneio. O Linense não é considerado suspeito.

A punição aos clubes não os impede de participar da última rodada da A3, prevista para esse final de semana. Os atletas suspensos, porém, não poderão ser utilizados.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo. Na última quarta-feira, o empresário William Pereira Rogatto foi ouvido em depoimento e teve o celular apreendido. Ele é suspeito de aliciar jogadores com a intenção de fraudar as partidas.

Ele foi identificado por um jogador do Paulista, a quem teria oferecido R$ 5 mil para manipular o jogo contra o Desportivo Brasil, da 13ª rodada. O atleta registrou um Boletim de Ocorrência e entregou gravações e imagens à polícia.

O Esporte Espetacular detalhou o modo de agir do suspeito em reportagem no último dia 27 de setembro - relembre no vídeo acima.

Ao Esporte Espetacular, todos os clubes negaram envolvimento e conhecimento das supostas manipulações.

