Fumaça verde: Palmeiras anuncia a contratação do técnico Abel Ferreira

(Foto: Getty Images)





O Palmeiras tem um novo treinador. O clube anunciou na noite desta sexta-feira a contratação do técnico Abel Ferreira, que acertou contrato de duas temporadas com o clube alviverde, até o fim de 2022, e deve chegar a São Paulo nos próximos dias. O português se despediu do PAOK nesta quinta-feira, após o empate com o Granada, pela segunda rodada da Liga Europa.

Palmeiras e PAOK finalizaram o negócio e aguardaram o fim do duelo europeu para anunciar o acordo. Abel Ferreira vai trazer quatro colegas portugueses, que trabalharam com ele na Grécia, para compor a equipe de trabalho na Academia de Futebol: os assistentes Vitor Castanheira e Carlos Martinho, o preparador físico João Martins e o analista de dados José Magalhães.

Aos 41 anos, Abel Ferreira é um dos destaques da nova geração de treinadores portugueses. O treinador ganhou a primeira chance na elite do futebol europeu em 2017, quando assumiu o comando do Braga, e rapidamente se destacou.

Pelo próprio Braga na temporada 2017/2018, Abel Ferreira levou o time a números expressivos, batendo recorde do clube em números de pontos no Campeonato Português, vitórias na temporada e gols.

Desde 2019, o português trabalhava no PAOK, clube no qual acabou com o vice-campeonato grego no ano passado e, nesta temporada, eliminou o Benfica, de Jorge Jesus, nas eliminatórias pela Liga dos Campeões.

A contratação do português encerra uma novela de mais de duas semanas desde a saída de Vanderlei Luxemburgo. Antes de acertar com Abel Ferreira, a diretoria palmeirense negociou com Miguel Ángel Ramírez, do Independiente Del Valle. O treinador espanhol, contudo, não entrou em acerto sobre a data para assumir o Palmeiras e declinou a oferta.

O Palmeiras também avaliou outros nomes de maneira positiva como os argentinos Gabriel Heinze, Sebastian Beccacece e Ariel Holan e o espanhol Quique Setién. Nenhuma conversa, contudo, evoluiu em um sentido positivo para o clube alviverde.

Com Abel Ferreira, o contato se mostrou positivo desde o início, com o treinador alinhado com as ideias do presidente Mauricio Galiotte e empolgado para vir ao Brasil.

A ideia é dar tempo para o português impor as ideias e apresentar o “DNA palmeirense”, citado pelo dirigente na entrevista após a saída de Luxa.

Globo Esporte