Governo autoriza, e futebol volta na Argentina no dia 30 de outubro com novo torneio

Após sete meses, o futebol na Argentina tem data para voltar a ter jogos oficiais. Os 24 clubes da primeira divisão disputarão, a partir do dia 30 de outubro, a Copa Liga Profissional, competição organizada pela nova entidade responsável pela elite do país e que servirá para definir um classificado à Libertadores de 2021 e outro para a Sul-Americana de 2022.

A decisão veio após reunião na Casa Rosada, sede do governo argentino, em Buenos Aires. Estavam presentes no encontro o presidente da AFA, Chiqui Tapia, o presidente do San Lorenzo e da Liga Profissional de Futebol, Marcelo Tinelli, e autoridades do esporte e da saúde do país.

O torneio não é o Campeonato Argentino e é provisório, diante da grande interrupção no calendário. Os jogos da competição não valerão pontos para a tabela de médias das últimas três temporadas, que define os rebaixamentos no país. A expectativa é que o descenso fique suspenso até 2022.

Assim será o formato da competição:

As 24 equipes serão divididas em seis grupos com quatro equipes cada, com Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing, San Lorenzo e Vélez Sarsfield de cabeças de chave. Os times se enfrentam em ida e volta dentro da própria chave e os dois melhores avançam.

Os 12 classificados se dividem em dois grupos na fase seguinte e jogam em turno único. Os dois melhores de cada chave fazem uma final única. O campeão ganha vaga na Libertadores de 2021;

Os 12 times que terminam nas terceiras e quartas posições da primeira fase disputarão uma vaga na Copa Sul-Americana de 2022 em torneio paralelo semelhante: eles se dividem em dois grupos de seis, e os dois melhores de cada chave fazem uma final para saber quem se classifica à competição internacional.

O sorteio dos grupos será nesta sexta-feira. O Boca Juniors conquistou a última edição do Campeonato Argentino, encerrada no dia 7 de março. As últimas partidas oficiais na Argentina foram disputadas no dia 16 de março, pela Copa da Superliga. O torneio teve apenas uma rodada e foi cancelado.

Os clubes do país obtiveram autorização para a volta aos treinos apenas no dia 10 de agosto. Desde o último dia 24 de setembro, as equipes podem realizar amistosos. A reunião desta quarta também definiu datas para o início das divisões inferiores, ao longo de novembro, e para o Campeonato Argentino Feminino, no dia 6 de dezembro.

Ainda não há data nem confirmação de como será o novo Campeonato Argentino sob o comando da Liga de Futebol Profissional. A AFA também não marcou o retorno da Copa Argentina, que definiria o último classificado do país para a Libertadores de 2021.

Até o momento, Boca Juniors, River Plate, Racing e Argentinos Juniors, quatro primeiros colocados da última liga no país, estão confirmados no torneio continental para o ano que vem.

Com o anúncio da volta do futebol na Argentina, a Bolívia agora é o único país no continente sul-americano sem data para o retorno de sua liga nacional. Nesta quarta, a Venezuela retomou o esporte e, assim como os argentinos, com uma competição provisória.

