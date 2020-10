Haas planeja mudança no quadro de pilotos, segundo site

Por Redação Blog do Esporte





A temporada 2021 da Fórmula 1 já está sendo planejada pela equipe Haas. Segundo o site Motorsport, a equipe norte-americana cogita a possibilidade de trocar sua dupla de pilotos, hoje comandada por Kevin Magnussen e Romain Grosjean.

O chefe da equipe, Gunther Steiner, disse que ainda não conversou com os dois pilotos e aguarda uma definição o mais rápido possível. “Porque eles merecem”, disse Gunther. “Quer você fique ou não, você tem que saber. Você tem que ser o primeiro a saber”.

O chefe da Haas também disse que 2020 está sendo incomum nesse aspecto. “Normalmente somos sempre muito bons nessas coisas. Mas precisamos de um pouco mais de tempo este ano”.

Gunther também espera que os dois pilotos estejam buscando outras equipes para a próxima temporada. "Você vai dar uma olhada porque todo mundo dá. Não estou zangado com isso também." Porque é claro que a equipe também fala com todos os candidatos possíveis e não faz segredo deles. “Se você fala com alguém e esclarece a disponibilidade, você ainda não está comprometido”, disse.

Grosjean de saída da F1

Por outro lado, Grosjean pode estar se encaminhando para outra categoria. Segundo o site Autosport, o piloto está “extremamente interessado” no programa da Peugeot para a disputa do Campeonato Mundial de Enduro e no retorno da equipe às 24 Horas de Le Mans.

A Peugeot retornará a categoria da WEC de carros esportivos em 2022, com um projeto a nova classe Le Mans Hypercar. "Um construtor francês em uma das maiores corridas do mundo, com certeza é um bom projeto", disse Grosjean. "Entraremos em contato algum dia, pois este é um projeto no qual estou extremamente interessado no futuro".

Sobre seu futuro da F1, Grosjean não descarta conversar com outras equipes, mas sugeriu que seu futuro pode ser em outra categoria.

"Acho que a matemática é muito fácil, não há muitos lugares restantes. Nesse aspecto, há um pouco menos de especulação, e também olhando para outras opções fora da F1, para ver o que poderia ser realmente tentador. Acho que saberemos em breve para todos, então, felizmente, não teremos mais que responder a essa pergunta no futuro”, disse o piloto francês.