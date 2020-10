Ícone do futsal, Falcão chega a Porto Alegre para assinar com o Grêmio e atuar no futebol 7

(Foto: Luciano Maciel/Grêmio fut7)





Falcão chegou a Porto Alegre para assinar contrato com o Grêmio. Aos 43 anos, o craque do futsal será o principal nome do time de futebol 7 do clube gaúcho nas disputas da Liga Fut7 Nacional (Campeonato Brasileiro) e Liga das Américas de futebol 7.

De máscara, o jogador passou pelo saguão do Aeroporto Salgado Filho acompanhado da esposa. O astro será recepcionado na Arena com um tour no estádio e depois irá atender a imprensa no CT de futebol 7 do clube, na zona sul da capital.

No sábado, Falcão já vestirá pela primeira vez a camisa número 12 do Tricolor, quando a equipe estreia na Liga Fut7 Nacional, diante do Estudiantes (RS), às 12h10.

A contratação mira reforçar o Grêmio para a Liga das Américas, que será disputada em Porto Alegre. Em caso de título da competição, Falcão disputará também o mundial da modalidade, marcado para julho do próximo ano.

O ex-jogador de futsal está aposentado desde o fim de 2018 e foi eleito melhor do mundo da modalidade em quatro oportunidades. É apontado como um dos maiores da história nas quadras.

Entre os principais títulos conquistados na sua trajetória, estão a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em 2007, e o bicampeonato mundial com o Brasil, em 2012.

Falcão tem 401 gols na história da seleção brasileira e é o maior artilheiro de todas as seleções de esportes ligados ao futebol. Como profissional do futsal, foram mais de 3 mil gols na carreira.

A empreitada de Falcão no futebol 7 já teve passagens por Madureira, em 2014, e Vasco, em 2015. O craque também jogou futebol profissional no São Paulo, em 2005, com passagens por Palmeiras e Portuguesa nos gramados.

Globo Esporte