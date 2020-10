Imprensa espanhola repercute suposta crítica de Benzema a Vini Junior em empate do Real

A imprensa espanhola repercute nesta quarta-feira uma suposta crítica (um tanto pesada) de Benzema a Vini Junior no intervalo do empate entre Real e Borussia pela Liga dos Campeões. Segundo a emissora francesa “Telefoot”, o atacante francês teria pedido ao lateral Mendy que não tocasse a bola para o ex-jogador do Flamengo.

“Ele faz o que quer. Irmão, não toque para ele. Ele joga contra nós”, teria dito Benzema ao compatriota, sem citar o nome de Vini Junior. Vale ressaltar que os dois conversaram próximos ao brasileiro, mas em francês.

Momentos depois, a transmissão da partida flagrou os três conversando, sem definir o que exatamente, no que parecia ser um acerto de posicionamento (Mendy e Vini Junior atuam pelo lado esquerdo). E durante a segunda etapa, o lateral tocou a bola para o brasileiro três vezes, que por sua vez tocou nove vezes para o francês, segundo estatísticas do jornal “Marca”. Benzema, por sua vez, não deu nenhum passe para Vini.

De acordo com o jornal espanhol “AS”, não é a primeira vez que Benzema repreende Vini Junior, que não teve, de fato, um bom desempenho contra o Borussia M’Gladbach. Em dezembro do ano passado, numa partida contra o Espanyol, o veterano francês foi flagrado pedindo que o brasileiro prestasse atenção na hora dos passes (“levante a cabeça”, disse Benzema).

Relação de pai e filho

No entanto, segundo a imprensa espanhola, Benzema é como um pai para o brasileiro, que inclusive falou sobre isso em outras ocasiões.

- O Benzema, sem dúvida, me ajudou desde o primeiro dia. Aconselhou-me sobre como decidir melhor e, sempre que jogamos juntos, me disse para ficar calmo e focado - disse Vini Junior, em entrevista concedida em março.

Mas em toda família há momentos conturbados. E isso pode estar acontecendo no Real Madrid, que após duas rodadas da Liga dos Campeões, soma apenas um ponto.

Sendo "pai" ou não, a atitude de Benzema revoltou os fãs de Vini Junior, que invadiram o Instagram do francês pedindo que ele respeitasse o brasileiro, entre outras críticas.

Benzema, por sua vez, fez apenas uma postagem nas redes sociais após o caso vir à tona. Nela, o atacante parece estar respondendo às críticas pela atitude contra Vinicius Junior.

"Os cães ladram, mas o nove passa", escreveu Benzema, fazendo referência ao número da camisa utilizada por ele.

Globo Esporte