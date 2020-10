Inter lança uniforme inspirado no Outubro Rosa; veja fotos

O Inter lançou uma edição especial do seu uniforme em homenagem ao Outubro Rosa, mês de conscientização no combate ao câncer de mama. A ideia do clube é estrear o novo manto no próximo domingo contra o Vasco, no Beira-Rio, pela 17ª rodada do Brasileirão, mas a ideia ainda depende de aval da CBF.

A camisa é predominantemente rosa, com detalhes em preto nas mangas e em algumas bordas. As vendas começam a partir da próxima sexta-feira na loja da Adidas, fornecedora oficial de material do clube, e demais lojas parceiras. O valor da camisa será de R$ 249,99.

Parte do valor das vendas será revertido ao IBCC Oncologia (Instituto Brasileiro de Controle do Câncer). De acordo com a marca, será a primeira vez que uma camisa dessa edição terá modelos feminino e masculino, incluindo numerações XS ao 2XL.

Globo Esporte