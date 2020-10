Jornal diz que PSG vai tentar tirar Cristiano Ronaldo da Juventus

(Foto: Franck Fife/AFP)





As trocas de gentilezas entre Mbappé e Cristiano Ronaldo antes, durante e depois do jogo entre França e Portugal no último domingo podem se tornar corriqueiras e diárias em breve. Segundo o jornal italiano “Tuttosport”, o PSG prepara uma nova oferta para tirar o craque português da Juventus.

De acordo vários veículos de imprensa europeia, a vontade dos magnatas catares que controlam o time parisiense era fazer isso na última janela. Mas devido a pandemia do coronavírus, a ideia foi deixada para a próxima temporada. Algo que a diretoria da Juventus vê com bons olhos por conta do astronômico salário de Cristiano Ronaldo: 30 milhões de euros anuais (sendo que Lukaku, segundo jogador mais bem pago na Itália, ganha bem menos: 7,5 milhões de euros).

Com mais dois anos de contrato (o atual compromisso vai até junho de 2022), Cristiano Ronaldo estaria avaliado em 60 milhões de euros (R$ 392 milhões). No entanto, a Juventus pode diminuir bem esse valor para poder aliviar sua folha.

Outro motivo apontado para um possível adeus de CR7, que fez 55 gols em 66 partidas que disputou pela Juve desde que chegou em 2018, é o desgaste dele com a diretoria. No último dia 4, o craque luso não gostou da decisão da direção da Velha Senhora de confinar os atletas em um hotel após o cancelamento da partida contra o Napoli.

Segundo o jornal “La Gazzetta dello Sport”, Cristiano Ronaldo não concordou com o isolamento e abandonou local, depois de chegar a levantar a voz para alguns dirigentes da equipe. A atitude foi seguida por outros companheiros de time, que também saíram da "bolha" da Juve e foram dormir em suas casas.

