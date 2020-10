LC Martins pede tranquilidade ao Noroeste contra o Nacional por vaga na semi da Série A3

(Foto: Bruno Freitas/EC Noroeste)









Luiz Carlos Martins acredita que o Noroeste não teve paciência necessária no empate sem gols diante do Nacional, no confronto de ida das quartas de final da Série A3 do Campeonato Paulista.

Para o treinador, o mau desempenho de alguns jogadores na primeira etapa fez com que o time se desestabilizasse e sofresse com o ataque adversário. Ele acredita que a conversa no vestiário foi fundamental para que, no segundo tempo, o time de Bauru levasse perigo ao gol do Nacional. Leleco teve duas boas oportunidades de marcar, mas acabou mandando para fora.

– Quando temos alguns jogadores que não estão bem, temos que ter calma. O time deles é bom e rápido, mas acredito que se tivesse um vencedor, pelo segundo tempo, teria que ser o Noroeste. Marcamos mais pressão, nos acertamos no posicionamento e tivemos muitas oportunidades para fazer definir o placar – analisa o técnico.

Confiante por ter o segundo melhor ataque da competição com 25 gols, o Noroeste garante a classificação com uma vitória por qualquer placar diante do Nacional. Por isso, o foco na semana de trabalho será no lado psicológico do elenco.

– O emocional tem que estar legal. Vamos descansar bem essa semana, trabalhar o que deve ser trabalhado, porque precisamos de equilíbrio. Temos que entender a questão física dos atletas, dando moral para eles e acreditando na vitória – afirma.

O Noroeste enfrenta o Nacional pelo jogo de volta das quartas de final da Série A3 do Campeonato Paulista, no próximo sábado, às 17h30, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.

Globo Esporte