Leeds de Bielsa e City de Guardiola empatam em jogo animado

O Leeds de Marcelo Bielsa e o Manchester City de Pep Guardiola, dois retratos de um futebol ofensivo, prometeram entretenimento e cumpriram. Nem mesmo a forte chuva que caiu no Elland Road neste sábado atrapalhou o jogo animadíssimo, que terminou com empate por 1 a 1, pela 4ª rodada do Campeonato Inglês. Sterling abriu o placar para os visitantes, enquanto Rodrigo Moreno deixou tudo igual na etapa final. E olha que cabia muito mais...

Guardiola é um declarado admirador profundo de como Bielsa enxerga o futebol - e vice-versa. Os dois têm, inclusive, um relacionamento próximo. Mas é claro que com a bola rolando ninguém gostaria de ver o outro vencer. O Manchester City abriu o placar num momento de enorme pressão e terminou o primeiro tempo talvez merecendo mais. Bielsa corrigiu os problemas no vestiário, causou grandes problemas ao time de Guardiola e deu justiça ao resultado, embora fosse jogo para 2 a 2 ou 3 a 3...

Ederson falhou no gol de Rodrigo Moreno ao sair mal numa cobrança de escanteio e socar a bola em cima de Mendy, mas foi um dos destaques do jogo com seis defesas ao todo - três delas pelo menos determinantes. Precisa de mais regularidade para voltar a ser chamado por Tite para a seleção brasileira.

Não foi exatamente uma tarde feliz de quem tinha que colocar a bola na casinha. Das 35 finalizações em todo o jogo, apenas 9 foram no alvo (26%). Pelo City, Sterling abriu o placar num bonito chute colocado, enquanto Rodrigo praticamente estava com o gol aberto para empatar. Mas o próprio Sterling desperdiçou grandes oportunidades, assim como Mahrez, Bernardo Silva, Foden, Roberts, Bamford e por aí vai...

O City já soma dois tropeços em três jogos (a estreia contra o Aston Villa foi adiada), enquanto o Leeds faz campanha positiva com sete pontos em quatro rodadas em sua primeira temporada na elite em 16 anos.

Globo Esporte