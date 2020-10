Limite de inscrições na CBF faz Botafogo frear buscas no mercado; atacante é prioridade

(Foto: Raul Ramos/Divulgação/Agência Botafogo S/A)





Além da dificuldade financeira, o Botafogo encontrou outro obstáculo na busca por reforços para o restante da temporada: o clube está perto de atingir o limite de mudanças na lista de jogadores inscritos no Campeonato Brasileiro.

O artigo nono do regulamento do Brasileirão 2020 exige que que cada clube inscreva no máximo 40 atletas, com no máximo oito substituições até o dia 20 de novembro. O Bota já fez seis. A questão chamou atenção do departamento de futebol nessa semana, quando foi intensificada a busca por reforços.

Com as saídas recentes, o Botafogo definiu a busca por pelo menos um volante, um meia e um atacante. O meia está fechado: Éber Bessa, que finaliza a burocracia para assinar contrato. Para o ataque, o clube chegou a conversar com Bismark e concentra esforços para convencer o Botafogo-SP a liberar Ronald.

Com a limitação do regulamento, o clube freou outras conversas e coloca como prioridade a chegada de um velocista, sendo Ronald o favorito. A procura por um volante e até outro atacante fica em segundo plano.

No fim de setembro, a CBF apresentou a possibilidade de aumentar de 40 para 50 o número máximo de atletas inscritos. O que não foi colocado no papel até agora, o que causa pressão de alguns clubes.

Globo Esporte