Liverpool confirma que Van Dijk terá de operar o joelho direito e só voltará a campo em 2021

A preocupação inicial com a situação do zagueiro holandês Virgil van Dijk se confirmou: os exames feitos após o empate deste sábado com o Everton revelaram que o jogador sofreu lesão nos ligamentos do joelho direito.

Em comunicado neste domingo, o clube inglês informou que Van Dijk será operado, iniciando a reabilitação imediatamente. O Liverpool não cita o tempo de recuperação, mas casos como esse costumam deixar os jogadores fora dos campos por até oito meses.

"Após a cirurgia, Van Dijk vai iniciar o programa de reabilitação com a equipe médica do clube para habilitá-lo a recuperar a plena forma o mais rápido possível", diz um trecho da nota do Liverpool.

Van Dijk sofreu a lesão logo aos seis minutos de jogo, no Goodison Park. Em uma jogada na área rival, o zagueiro do Liverpool recebeu uma entrada dura do goleiro Jordan Pickford.

Globo Esporte