Manchester United joga bem e bate PSG fora de casa na estreia pela Champions

Depois de ficar fora da última edição, o Manchester United teve um retorno triunfal na Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça-feira, a equipe tricampeã da competição teve boa atuação e venceu o PSG, atual vice, por 2 a 1 em pleno Parque dos Príncipes. Bruno Fernandes e Rashford marcaram para o time inglês, e o gol dos franceses foi contra, de Martial.

O jogo

Sem a presença de público, as equipes fizeram uma partida que daria gosto de presenciar do estádio. Com boas chances para os dois lados, os goleiros Keylor Navas e De Gea foram protagonistas, fazendo boas defesas em pelo menos três ocasiões cada. O United abriu o placar aos 22 minutos, quando Bruno Fernandes converteu pênalti sofrido por Martial - o português chegou a desperdiçar a cobrança, mas a arbitragem flagrou o goleiro se adiantando -, e fechou o primeiro tempo melhor.

Na volta do intervalo, Thomas Tuchel trocou Gueye por Kean e viu seu time oferecer mais perigo. Mbappé teve duas boas chegadas, e o placar foi igualado numa bola parada. Neymar cobrou escanteio aos nove minutos, e Martial jogou contra a própria rede. Gol que fez os donos da casa se animarem, mas que também deu espaços ao Manchester. Perto do fim, aos 41, Rashford acertou bonito chute cruzado, viu a bola tocar na trave e entrar. Segunda vitória seguida dos Diabos Vermelhos fora de casa sobre o PSG em Champions - a última, em 2018/19, valeu vaga nas quartas de final da competição.

Neymar discreto

O camisa 10 do PSG cobrou o escanteio que resultou no gol contra de Martial, mas esteve abaixo da média de suas atuações. Bem marcado, pouco conseguiu criar e levou perigo apenas em finalizações de fora da área. Ainda no primeiro tempo, recebeu cartão amarelo por reclamar com o árbitro pedindo pênalti de Tuanzebe em Mbappé.

Panorama

O Manchester United larga na segunda posição do Grupo H, com os mesmos três pontos do líder RB Leipzig, mas com saldo de gols inferior - a equipe alemã bateu o Basaksehir por 2 a 0. O PSG ocupa a terceira posição - veja a tabela aqui! Na próxima quarta-feira, as equipes voltam a campo pela Champions: o PSG visita o Basaksehir na Turquia, enquanto o Manchester pega o RB Leipzig no Old Trafford.

Próximos compromissos

Antes da segunda rodada da Champions, as equipes têm jogos pelas ligas nacionais. No Campeonato Francês, o PSG recebe o Dijon no sábado. No mesmo dia, o Manchester United enfrenta o Chelsea, em casa, pelo Campeonato Inglês.

Números da partida

PSG x Manchester United

Posse de bola: 58% x 42%

Finalizações: 14 x 14

Finalizações no gol: 4 x 6

Escanteios: 11 x 8

Impedimentos: 3 x 2

Faltas cometidas: 8 x 14





