Melo e Kubot avançam para a semifinal no ATP 500 de Viena

Mais uma vez com muita confiança e uma bela atuação, Marcelo Melo e Lukasz Kubot garantiram a segunda vitória na Áustria e estão na semifinal do ATP 500 de Viena. Nesta quinta-feira (29), a dupla – cabeça de chave número 3 – derrotou o austríaco Jurgen Melzer e o francês Edouard Roger-Vasselin por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/3, em 1h26min, nas quartas de final, para avançar no torneio. O próximo jogo será neste sábado (31), diante dos alemães Kevin Krawietz e Andreas Mies, com Melo e Kubot buscando chegar a sua segunda final seguida e a quarta no torneio. Campeões em 2015 e 2016, foram vices no ano passado.

“Hoje conseguimos jogar muito bem. Acho que a confiança do jogo de ontem (quarta) e dos que fizemos em Colônia ajudou demais. Melzer e Vasselin formam uma dupla extremamente dura. Dá para ver pelos resultados. Então, novamente, precisamos jogar nosso melhor. Tivemos breaks, eles recuperaram, quebramos de novo. Seguimos o jogo ponto a ponto. Foi mais uma vitória excelente para nós. Mais um belo jogo”, comemorou Marcelo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Itambé, com apoio da Volvo, Orfeu Cafés Especiais, Head, Voss, Foxton, Asics, Bolsa Atleta e Confederação Brasileira de Tênis.

“Acho que Viena tem uma energia especial para nós. Aqui aconteceu muita coisa, eu virei número 1 do mundo neste torneio. Foi a primeira vez que joguei com o Kubot também. Tem toda uma história e essa energia positiva ajuda demais. Então vamos seguir firme. Amanhã (sexta) não temos jogo. Só no sábado. É treinar mais um pouco para chegar bem, com tudo, na semifinal contra os alemães, que com certeza será um jogo muito duro”, completou Marcelo.

Com uma quebra já no primeiro game, Melo e Kubot abriram 2/0. Os adversários deixaram tudo igual com um break, 2/2, mas os cabeças de chave número 3 voltaram a quebrar, 3/2, e com a vantagem tiveram a chance de fechar o set no décimo game, mas Melzer e Roger-Vasselin conseguiram novo break e novo empate, 5/5. Melo e Kubot não se abalaram, reagiram já na sequência, quebraram, 6/5, fechando em 7/5 após 50 minutos. No segundo set, a quebra veio no terceiro game, 2/1, e a partir daí Melo e Kubot mantiveram a vantagem, até conseguir novo break, no nono e último game, para marcar 6/3 e comemorar a vaga na semifinal desta edição 2020.

Em busca da vaga no ATP Finals – E a vitória diante de Melzer e Roger-Vasselin valeu, também, como um passo importante para o ATP Finals, em um confronto direto na busca por uma vaga no torneio que encerra a temporada, entre os dias 15 e 22 de novembro, em Londres, na Inglaterra, reunindo as oito melhores parcerias do ano. Na Corrida para Londres, Melo e Kubot ocupam o 11º lugar, com 1.280 pontos, no ranking divulgado na segunda-feira (26) pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). No ranking mundial individual de duplas, estão empatados na 12ª colocação, com 5.140 pontos.