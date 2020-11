Melo e Kubot buscam terceiro título no ATP 500 de Viena neste domingo (1º)

(Foto: Bildagentur Zolles KG / Christian Hofer)













Com uma vitória de virada, após um disputado match tie-break, Marcelo Melo e Lukasz Kubot estão na final do ATP 500 de Viena. Neste sábado (31), na semifinal, os cabeças de chave número 3 derrotaram os alemães Kevin Krawietz e Andreas Mies por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/4 e 10-8, em 1h26min. E, neste domingo (1º), às 7h45 (horário de Brasília), vão em busca do terceiro título na Áustria diante dos britânicos Jamie Murray e Neal Skupski. É a 65ª final da carreira de Melo, a 26ª ao lado de Kubot.

Campeões em 2015 e 2016 e vice-campeões no ano passado, Melo e Kubot chegam assim a sua quarta final na Áustria – a segunda seguida – e à terceira do ano (Acapulco, Colônia e, agora, Viena). A dupla entra em quadra pela conquista do segundo título da temporada – campeões no ATP 500 de Acapulco, no México, antes da paralisação do circuito em função da pandemia da Covid-19. Recordista brasileiro, Melo soma na carreira 34 títulos, sendo oito ATP 500, dos quais seis com Kubot, com quem já comemorou no total 14 conquistas.

Viena é um torneio sempre muito especial para Melo e Kubot. Além dos dois títulos conquistados, foi na Áustria, em 2015, que Marcelo virou número 1 do mundo. E lá, também, jogou pela primeira vez com o parceiro polonês.

"O jogo de hoje não começamos tão bem quanto os outros, mas mantivemos a calma, buscando uma energia para tentar virar. Acho que conseguimos isso bem no final. Quebramos no 5/4 no segundo set. E aí usamos essa energia de ter tido uma chance de quebrar, para entrar com tudo no match tie-break. Foram vários pontos longos e realmente de alto nível. Acabamos dominando o jogo nos últimos dez minutos, onde foi a parte mais importante para nós", explicou Marcelo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Itambé, com apoio da Volvo, Orfeu Cafés Especiais, Head, Voss, Foxton, Asics, Bolsa Atleta e Confederação Brasileira de Tênis.

"A lição de hoje foi ficar no jogo o máximo possível, buscando encontrar um caminho. Agora é ir com tudo na final e tentando começar melhor, para não fazer os torcedores sofrerem no match tie-break", completou Marcelo.

O jogo - Os alemães saíram na frente na semifinal, com a vitória no primeiro set por 6/4, depois de administrarem a vantagem conseguida com uma única quebra no quinto game. Melo e Kubot foram em busca da reação e da virada. Após um segundo set muito equilibrado, até o 4/4, salvaram uma chance de break dos adversários e, na sequência, quebraram para marcar 6/4 e levar a definição para o match tie-break. E a decisão foi muito disputada. Ponto a ponto. Com vantagem dos dois lados. Até a vitória por 10-8, para comemorar a vaga em mais uma final em Viena.

Em busca da classificação para o ATP Finals – Depois de Viena, Melo e Kubot jogam o Masters 1000 de Paris, que começa nesta segunda-feira (2), na França. A dupla será cabeça de chave número 4, bye na primeira rodada. E segue em busca da classificação para o ATP Finals, torneio que encerra a temporada, entre os dias 15 e 22 de novembro, em Londres, na Inglaterra, reunindo as oito melhores parcerias do ano.

Na Corrida para Londres, Melo e Kubot ocupam o 11º lugar, com 1.280 pontos, lugar no ranking divulgado na segunda-feira (26) pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). No ranking mundial individual de duplas, estão empatados na 12ª colocação, com 5.140 pontos.